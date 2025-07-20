Отменены два рейса Москва-Волгоград из-за атак БПЛА

В волгоградском аэропорту утром 20 июля отменены два рейса на Москву, еще один задерживается. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на онлайн-табло.

Рейсы авиакомпаний «Победа» и «Аэрофлот» должны были отправиться в Волгоград из Шереметьево в 9.15 и 9.30 соответственно. По этой причине указанные самолеты не смогут совершить вылеты из Волгограда в Москву в 9:40 и 10:30.

Задерживается один рейс из Домодедово, назначенный к вылету в Волгоград на 14:30.

Напомним, что поздно вечером 19 июля регионы России были атакованы украинскими беспилотниками. По данным Минобороны сбиты 40 БПЛА в семи регионах России, в числе которых Московская область. В столичных аэропортах водились ограничения на полеты. На данный час все аэропорты отправляют и принимают самолеты.