«Мы сами привыкли замечать минусы»: экскурсовод рассказала, за что туристы любят Волгоград





Что посмотреть в Волгограде? В разгар туристического сезона этот запрос становится одним из самых популярных в поисковой строке. Собирая список главных точек притяжения, многие путешественники уверены – обойти весь город, узнать его характер и почувствовать настроение они смогут максимум за пару дней. Однако местные экскурсоводы убеждены, что летнее свидание с городом на Волге должно быть не таким мимолетным. О главных заблуждениях туристов, их впечатлениях и неожиданных открытиях корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с автором путеводителя по Волгограду Ириной Волковой.





Конечно, мы не откроем Америки – самым популярным гостевым маршрутом был и остается путь от центра города до Мамаева кургана. При встрече с экскурсоводом путешественники из разных городов России даже знают об основных остановках в пути. Правда, пока эти знания весьма формальны.

- Все наши гости говорят, что ни одно фото и ни одно видео не передает тех эмоций, которые ты испытываешь, проходя от того места, где фигура монумента «Родина-мать зовет!» кажется невесомой и буквально парящей над городом до самых ее ног. Фразу «Вот это мощь!» я слышу на каждой экскурсии по памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы», - рассказывает Ирина Волкова. – Мы, волгоградцы, чаще замечаем в городе недостатки. Но большинство туристов действительно его хвалят. Люди из разных городов – от Камчатки до Санкт-Петербурга и Москвы – говорят, что он очень чистый. Кстати, жители северной столицы удивляются сходству архитектуры, но большему размаху наших проспектов, улиц и набережной. А Волга! Гуляя по центру, люди не могут оторвать от нее взгляда!





Город со своим характером, Волгоград не кажется приезжим типовым и однообразным. Порой их удивляет то, что местный житель сочтет пустяком – поспевшие во дворах абрикосы или клубы сирени, разлившие по всему городу свой стойкий аромат.

- Мне кажется, мы сами не умеем себя презентовать. От этого многие туристы даже не подозревают, что наш город – это не только Мамаев курган. У нас было первое поселение иностранцев в Российской Империи, и только в музее «Старая Сарепта» можно провести полноценный экскурсионный день. В Волгоградской области можно увидеть шлюзование, прокатиться на теплоходе по Волге, доехать до наших природных парков, прогуляться по меловым горам или заглянуть в мистические места типа Чертово игрище» или Марсианская поляна», - перечисляет экскурсовод. – А ещё настоящим туристическим шоком для людей становятся бескрайние поля цветущих подсолнухов. Многие воспринимают Волгоград и как город роз. Жаль, что сейчас в парковой зоне от площади Павших Борцов до Аллеи Героев их заменили хвойниками – на мой взгляд, замена невыгодна.





Некоторые явления в Волгограде и вовсе могли бы стать его брендом. Скажем, проверяющая на прочность 40-градусная жара или мошка, уже успевшая вписать свое имя в историю.

- Наши соседи из Астрахани придумали шутку про фестиваль мошки, а мы ее подхватили и растиражировали, - улыбается Ирина Волкова. – Согласитесь, было бы весьма романтично слушать музыку, купаясь в ароматах ванильной эссенции. Для туристов нашествие гнуса – и испытание, и своеобразный аттракцион. Наша жара их, к слову, удивляет ничуть не меньше. Одной прогулки по городу хватает для того, чтобы поверить информации из школьного учебника географии – Волгоград действительно самый жаркий город в России!





Могут ли удивлять путешественников сами экскурсоводы? Вполне. Избирательным слушателям предлагают и прогулки с формате квиза, и театрализованные представления, и иммерсивные экскурсии с эффектом полного погружения. Правда, порой самый искренний и захватывающий сценарий пишет сама жизнь.

- Я работаю экскурсоводом 13 лет и замечаю, что туристы становятся более требовательными и избирательными. Много путешествуя, они хотят разнообразия. Поэтому даже классику мы стараемся подавать по-новому. Бывает так, что человек всем своим видом показывает, что не готов слушать. Пожалуй, самой сложной категорией становятся подростки в переходном возрасте. Гуляя по городу вместе с родителями, они постоянно слышат от них: «Слушай! Не отвлекайся, тебе же рассказывают». В такие моменты я стараюсь сбавить градус напряжения и советую родителям просто расслабиться и не отвлекаться на ребенка. Как правило, эти дети все слышат и слушают. Порой в конце экскурсии выдают нам такие мысли, что родители взмахивают руками: «Ты, что, все-таки не отвлекался?». Что же касается необычных форматов, то иногда сами жители становятся условными символами места. Если утром или вечером мы вместе с группой идем по набережной и проходим памятник мирным жителям Сталинграда, то практически всегда встречаем бабушку, жившую в военном городе еще ребенком. Она останавливается рядом с нами и просит прочитать стихи собственного сочинения о Сталинграде. А дальше, у ресторана с колоннами напротив музыкального театра, нас приветствует дворник. На несколько минут он оставляет свои дела, желает всем доброго дня и приятных впечатлений о городе. Все это выглядит настолько органично, что некоторые туристы думают, что и бабушка, и мужчина – переодетые актеры. Но нет – чистая импровизация! Просто удивительные люди с удивительной энергетикой.





Еще одним значимым отличием между путешественниками разных поколений становится знание истории. Пожалуй, любой экскурсовод с ходу назовет вам как минимум два вопроса, которые уже давно стали их личной болью.

- В знании истории у многих участников экскурсий, увы, случился откат. Большая доступность источников и при этом неконтролируемая достоверность информации приводят к появлению настоящей каши в голове, - признает волгоградка. – Например, люди регулярно путают мельницу Гергардта с Домом Павлова, потому что Интернет на запрос о Доме Павлова чаще всего выдает фотографии руин. Зал Воинской славы туристы планируют увидеть в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Основное же их шок-потрясение и наша экскурсионная «мозоль» связана с тем, что скульптура «Родина-мать зовёт! не является частью триптиха «Меч Победы»! Об этом нам приходится говорить изо дня в день. К слову, местным жителям тоже было бы не лишним ходить на экскурсии. Им кажется, что они знают о городе все. Но, оказываясь у нас вместе с гостями из других городов, они в конце прогулки говорят удивленно: «Мы столько нового узнали о Волгограде». И, на мой взгляд, после такого близкого знакомства они смотрят на родной город другими глазами.

Фото Ирины Волковой