Два рейса из Москвы в Волгоград отменили авиакомпании





Авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот» отменили рейсы из Шереметьево в аэропорт Волгограда из-за ранее введённых ограничений. Ещё три столичных рейса ожидаются в Волгограде с задержкой.

По данным онлайн-табло волгоградской воздушной гавани, отменен прилёт самолётов, запланированный на 09.30 и 09.40 по мск. Задерживаются первые три утренних рейса из столицы, а также рейс из Калининграда на 08.05.

По данным Росавиации, отметим, к 04.00 аэропорты Москвы вернулись к штатной работе.

Ранее сообщалось о задержке 26 поездов в связи с происшествием на станции под Ростовом.