На Волге катер «Амур-2» столкнулся с баржей, пострадала женщина

Пассажирка катера «Амур-2» пострадала при столкновении судна с баржей на Волге в Саратове, передает V102.RU со ссылкой на Западное МСУТ СК России.

Происшествие на воде случилось вечером 19 июля.

- 49-летний судоводитель, управляя катером Амур, допустил столкновение с баржей, поставленной на якорь. В результате катер получил повреждения, а находившаяся на борту катера женщина госпитализирована в больницу с ушибами. Сам судоводитель не пострадал, - рассказали следователи.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

В Южной транспортной прокуратуре также отреагировали на происшествие. В надзорном ведомстве уточнили, что столкновение катера «Амур-2» с баржей произошло в Наливной станции.

Фото Южной транспортной прокуратуры