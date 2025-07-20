В Волгограде спасают ребенка, выпившего уксус

Годовалую девочку, которая глотнула 70% уксусную эссенцию, спасают в больнице №25 скорой медицинской помощи в Волгограде. Как сообщили V102.RU в облздраве, ребенка с ожогом пищевода доставили на вертолете из Палласовского района.

У девочки сильно повреждена слизистая оболочки ротоглодки и пищевода. Из-за этого малышка не могла глотать и полностью отказалась от еды и питья.

Специалисты Центра острых отравлений приступили к лечению по восстановлению поврежденных тканей и предотвращению возможных тяжелых последствий, включая кровотечение, сужение пищевода и поражение почек и печени.

- Благодаря своевременной эвакуации и квалифицированной медицинской помощи состояние девочки стабилизировалось. Она начала самостоятельно питаться. На данный момент девочка продолжает находиться под присмотром медиков, - рассказали в комитете.

Всего с начала года санитарная авиация в Волгоградской области совершила 201 вылет, эвакуировав 199 пациентов. Зачастую причиной для экстренной транспортировки были сердечно-сосудистые заболевания, травмы после ДТП, отравления и ожоги.