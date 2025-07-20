Над регионами России перехватили 93 вражеских БПЛА

В российских регионах дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Минобороны.

Все атаки отражены в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля.

38 БПЛА сбито над территорией Брянской области, 11 – в Калужской, 19 БПЛА – в Московской области, в том числе 16, летевших на Москву. Еще 8 БПЛА уничтожены в Тульской области, 5 – над территорией Орловской области и столько же в Нижегородской, 3 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, два - в Курской области, по одному БПЛА – в Белгородской и Рязанской областях.

Ранее, 19 июля, в период с 20.00 до 23.30 над российскими регионами было уничтожено 40 украинских беспилотников.

В целях безопасности вводились временные ограничения на полеты.

Фото из архива V102.RU