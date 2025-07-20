



Сегодня шагающий по центру города верблюд вызвал бы у прохожих только лишь удивление. Но и в Царицыне, и в Сталинграде эти животные были отнюдь не диковинкой. Своей выносливостью и хорошей адаптацией к любым капризам погоды они давали фору другим «перевозчикам». О судьбе кораблей пустыни, ставшей частью нашей истории, расскажем в материале ИА «Высота 102».

О верблюдах, как одном из популярных видов транспорта, в газете «Волго-Донской листок» писали еще в декабре 1884 года.

- После Рождества в Царицыне установились двадцатиградусные морозы, - публикует текст заметки волгоградский краевед Роман Шкода. – Санный путь установился вполне. Снега, впрочем, выпало не особенно много, однако это не представляет затруднений для многочисленных обозов. Обозы эти, состоящие в большинстве случаев из саней, в которые впряжены верблюды, представляют оригинальное явление. Ряд громадных животных, идущих одно за другим бесконечной вереницей, придают пустынной степи особую своеобразность и даже некоторого рода величавость, а в Царицыне составляют предмет любопытства для приезжих и жителей.

Из Астрахани загруженные в повозку верблюды тащили рыбу, из поселка Чапурники – свежие овощи. К слову, именно двугорбые нередко становились своеобразной визиткой продавца – увидели мирно отдыхающих животных, смело двигайтесь к ближайшей торговой точке за спелыми помидорами.

- В качестве тягловой силы в Царицыне использовали лошадей, верблюдов и быков, - рассказывает сотрудник отдела научно-экспозиционной работы областного краеведческого музея Борис Колесников. – Верблюды среди других выигрывали за счет своей выносливости, неприхотливости и хорошей приспособленности к местному климату – причем, не только к жаре, но и к морозам.

В Сталинграде повозки с верблюдами оставались таким же рядовым явлением. Свою роль выносливые животные сыграли даже во время Великой Отечественной войны. Новых помощников не сразу восприняли всерьёз, но уже вскоре зауважали за их невероятную стойкость. Управляться с ними красноармейцев учили местные мальчишки-пастухи.

За день верблюды, сравнимые по силе с парой лошадей, проходили до 100 километров и выбирались из трясин, которые могли оказаться не по зубам даже вездеходной технике. Животные доставляли бойцам и полевую кухню, и тяжелейшие орудия весом около тонны. Единственным минусом подобного транспорта бойцы называли их громкоголосость. Во время дождя и слякоти верблюды ревели настолько сильно, что их было слышно за несколько километров.

Самый большой верблюжий отряд, состоящий как из местных животных, так и прибывших для подкрепления сородичей из Казахстана и Туркмении, был зачислен в сформированную в Астрахани 28-ю армию. История же своенравных красавцев из Нижнего Баскунчака - верблюдов по кличке Мишка и Машка - и вовсе могла стать сюжетом для фильма.





- Верблюды привыкали к военному быту и даже по звуку могли определить, свои или чужие самолеты кружили в воздухе, - рассказывает заведующая отделом научно-экспозиционной работы музея-заповедника «Сталинградская битва» Светлана Аргасцева. – При продвижении на запад многие животные погибли, поэтому среди бойцов обсуждался вопрос об их возможной передаче местным жителям. Однако старший сержант Нестеров, который и занимался Мишкой и Машкой, сказал, что прошел вместе с ними такой путь, что бросать их не станет. Преодолев огромные расстояния и моментами спасаясь от смерти лишь чудом, верблюды дошли до Берлина. На знаменитой фотографии запечатлен верблюд Миша с попоной, на которой написано «Я воевал в Сталинграде, пришел в Берлин».





После окончания войны знаменитую пару, вынесшую на своем пути тяжелейшую ношу, отправили на покой в московский зоопарк. Из Германии они выезжали домой под звуки марша. В 2010 году, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Ахтубинске появился памятник прославленным верблюдам. Рядом с ЗИС-3 гордый Мишка попирает свастику, а неподалёку отдыхает его боевая подруга Машка. Командир расчёта Григорий Нестеров тем временем неторопливо сворачивает цигарку.

В разрушенном войной Сталинграде верблюды жили еще долго.

- На известном снимке 1947 года верблюд шагает на фоне разрушенного вокзала «Сталинград-1», - отмечает Борис Колесников. – В те времена животные встречались на улице еще достаточно часто. Однако в 50-60-е годы их остались единицы. На смену тягловой силе пришел более удобный, маневренный транспорт, для управления которым требовалось гораздо меньше людей.

Фото музея-заповедника «Сталинградская битва»