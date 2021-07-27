



В регионах Поволжья в банкоматах Сбербанка можно сдать на переработку пластиковую карту с истекшим сроком действия. Более 1100 банкоматов в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях в настоящее время имеют такую функцию. В дальнейшем их количество будет увеличиваться.

Как сообщили ИА "Высота 102" пресс-служба банка, чтобы переработать старую пластиковую карту необходимо вставить её в банкомат, на экране появится информации о том, что срок действия карты истек и клиенту предложат сдать карту на переработку, после чего карта останется в банкомате. Если авторизация проходила бесконтактно, то сеанс необходимо завершить, а карту вставить в банкомат и провести описанную процедуру.

Появление в банкоматах функции, которая позволяет сдать на переработку пластиковую карту, является логичным развитием ESG-стратегии Сбербанка. Забота об экологии крайне важна в деятельность любого ответственного бизнеса. Кроме того, мы отмечаем такой запрос и от наших клиентов, которые все чаще отказываются от использования классических банковских карт в пользу цифровых. Они не предполагают наличие пластикового носителя, а для их использования необходим только смартфон с функцией NFS.

Светлана Арнаутова, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"В Волгоградской области в настоящее время такой опцией оснащены более 200 банкоматов. Устройства, имеющие функцию утилизации карты, находятся, как в крупных городах региона: в Волгограде, Волжском, Камышине, Урюпинске, Михайловке, так и отдалённых районных центрах.

Проекты экологической и социальной направленности всегда в центре внимания Сбера, постоянно совершенствуются сервисы, чтобы существенно сократить влияние технологического прогресса на окружающую среду. Принимая на утилизацию просроченные банковские карты, мы тем самым призываем клиентов осознанно и ответственно относиться к экологии".

Наталья Газарян, Заместитель управляющего Волгоградским отделением ПАО Сбербанк:

"Важность правильной переработки пластиковых карты обусловлена тем, что они сделаны из ПВХ (PVC-3) — сложного вида пластика. Переработка его вместе с другими пластиковыми изделиями невозможна. В настоящее время возможность переработки пластиковых карт доступна в 10 000 банкоматов Сбербанка по всей России. Но уже к концу 2021 года их количество увеличится до 33 000".



