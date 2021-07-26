Совхоз-гигант под Волгоградом выставили за долги на торги





На торги за 429,4 миллиона рублей выставлены земельные участки и имущество ООО "Совхоз "Карповский" в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на аукционную документацию, в перечне имущества, которое является предметом залога АО "Россельхозбанк", указан зерносклад, склад семян, арочный склад, навес, крытый зерноток, несколько овощехранилищ, телятник, коровник, ремонтные мастерские, несколько производственных строений, земельный участок площадью 523000 кв.м для эксплуатации молочно-товарной фермы, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 66700 кв.м., автогараж, несколько единиц сельскохозяйственной техники, система капельного орошения и др. Также продается земля, имущество и техника, находящаяся в залоге ООО "Межрегионагрохим". Это обширный перечень различной сельскохозяйственной техники, легковой и грузовой транспорт, насосная, четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения площадью 1784000 кв.м., 717000 кв.м., 1094000 кв.м. и 800000 кв.м. В лоте указано и не залоговое имущество. В списке несколько десятков позиций, в основном земельные участки, техника, оборудование и различные строения.

Совхоз "Карповский", который был создан 21 год назад, признан банкротом в декабре 2020 года по иску ООО "Межрегионагрохим".

Как следует из материалов дела, общая сумма кредиторской задолженности по результатам процедуры наблюдения составляет более 88,5 миллиона рублей. Согласно анализу финансового состояния, проведенному временным управляющим, финансовое положение должника оценено как неудовлетворительное, безубыточная деятельность невозможна, возможность восстановить платежеспособность отсутствует. Отмечается, что должник располагает имуществом (135 объектов недвижимости и 35 автотранспортных средств), достаточным для покрытия расходов по делу о банкротстве и выплаты вознаграждения арбитражному управляющему.

Согласно системе СПАРК, 100% доли в уставном капитале ООО "Совхоз "Карповский" владеет Владимир Чунихин. Основным видом деятельности общества является выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Число работников указано в количестве 79 человек. Негативные тенденции в финансово-хозяйственной деятельности предприятия начались с 2016 года, а уже в 2020-м собственный оборотный капитал общества упал на 128,94%, при этом совокупный долг вырос на 35,91%.



