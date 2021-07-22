Экономика

Банк «Открытие»: россияне пересели с общественного транспорта на такси

Экономика 22.07.2021 10:10
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22.07.2021 10:10


Пандемия COVID-19 и вызванное ей стремление части людей избегать общественного транспорта привело к росту безналичных расходов на такси. Таковы результаты анализа трансакций клиентов банка «Открытие», который провел банк совместно с СК «Росгосстрах Жизнь»*. В январе-мае 2021 года клиенты «Открытия» ездили и расплачивались картой за такси почти в четыре раза чаще, чем в январе-мае 2019 года, за год до появления коронавируса и введения ограничений, и потратили на это в 3,6 раза больше денег. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба банка.
Рост количества поездок и объема расходов зафиксирован и относительно января-мая 2020 года — в 1,8 раза и в 2,1 раза соответственно. Как известно, с апреля 2020 года в России начали действовать противоэпидемические ограничения. При этом в некоторых крупных городах рост расходов на такси в январе-мае 2021 года относительно первого полугодия 2019-го отмечался даже при снижении среднего чека поездки - то есть, люди начали активнее и чаще ездить на меньшие расстояния. 
«Мы видим, что с начала пандемии наши клиенты стали внимательнее относиться к своему здоровью, задумываться о страховании жизни и здоровья, активнее пользоваться удаленными сервисами. В таких условиях граждане готовы чаще ездить на такси и тратить на это больше денег, а также чаще платить пластиковой картой или через приложение, чтобы не пользоваться наличными. Мы понимаем насколько это важно для клиентов, поэтому держателям карт Opencard Плюс и Opencard Премиум ** доступна дополнительная скидка и повышенный кешбэк при оплате на АЗС и услуг такси в приложении партнёров», -- говорит заместитель лидера трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие» Алексей Перов.
Востребованность такси росла во всех исследованных городах. В частности, средний чек на поездку в такси в Москве остался на уровне января-мая 2019 года, при этом количество поездок выросло в 3,9 раза. В результате за пять месяцев этого года россияне в столице потратили на такси в 3,8 раза больше, чем в январе-мае 2019 года.
В Санкт-Петербурге в январе-мае 2021 года ездили на такси в 8 раз чаще, чем два года назад, и потратили на поездки в 2,9 раза больше. Средняя стоимость поездки при этом снизилась на 21%.
В Казани количество поездок за пять месяцев выросло на 39% относительно января-мая 2019 года. При этом в 1,8 раза снизился средний чек. В целом жители в Казани потратили на такси на 59% меньше денег, чем двумя годами ранее.
Жители Самары в январе-мае ездили на такси в 9 раз чаще, чем двумя годами ранее, при снижении среднего чека на 37%. В целом они потратили на такси в 5,2 раза больше, чем в январе-мае 2019 года.
В Воронеже количество поездок на такси в январе-мае выросло в 3,4 раза относительно января-мая 2019 года, а объем расходов — в полтора раза, при снижении среднего чека на 32%.
Жители Новосибирска ездили на такси в январе-мае в 8 раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,8 раза больше при росте среднего чека на 30%.
Жители Краснодара ездили на такси в январе-мае в 15 раз чаще, чем двумя годами ранее, и потратили на это в 7,4 раза больше при полуторакратном росте среднего чека.
*Анализ трансакций по кредитным и дебетовым картам банка «Открытие» за 2019-2021 годы, проведенный совместно с СК «Росгосстрах Жизнь». Региональная сеть банка «Открытие» насчитывает 521 клиентский офис в 227 городах 73 регионов страны.
** Ознакомиться с условиями получения статусов и их привилегиями можно на сайте банка https://www.open.ru/plus?from=main_menu, https://www.open.ru/premium?from=main_menu. 

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