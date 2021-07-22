Житель Волгоградской области перенес забор вокруг водокачки к себе во двор





Смекалистому жителю Палласовского района Волгоградской области грозит до двух лет за хищение ограждения вокруг водонапорной башни. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 63-летний пенсионер еще несколько месяцев назад заприметил забор из асбестовых труб, вкопанных в землю вокруг водокачки. Под покровом сумерек злоумышленник разобрал конструкции и перенес трубы к себе домой, установив забор около своего дома.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ – «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества». В настоящее время забор, возведенный подозреваемым из похищенных материалов, демонтирован и по окончанию расследования будет возвращен законному владельцу.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.



