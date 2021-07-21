Общество

Вечная «Память»?: депутаты «похоронили» проект прокуратуры о ритуальной сфере Волгограда

Общество 21.07.2021 15:07
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21.07.2021 15:07


Комитет по экологии и благоустройству Волгоградской городской думы отклонил проект решения о внесении изменений в муниципальный правовой акт, регламентирующий организацию похорон и содержание муниципальных кладбищ в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, данный проект решения был разработан городской администрацией при непосредственном участии прокуратуры Волгограда в целях исключения положений, противоречащих законодательству о защите конкуренции.
Надзорное ведомство, проанализировав состояние законности на рынке ритуальных услуг Волгограда, установило, что в действующем муниципальном правовом акте хозяйствующие субъекты наделены контрольно-распорядительными функциями при осуществлении захоронений умерших, предоставлении проезда на территорию кладбищ, которые относятся к полномочиям органов местного самоуправления. Соответствующее заявление было направлено в Волгоградское УФАС, которое выдало гордуме Волгограда предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Отмечается, что взамен отклоненного проекта решения городской думы разработан иной документ, вопрос по которому планируется вынести на рассмотрение на ближайшем заседании. В прокуратуре региона поясняют, что этот документ не направлен на приведение в соответствие муниципального правового акта с законодательством о защите конкуренции, поскольку положения о наделении хозяйствующих субъектов контрольно-распорядительными функциями не претерпели изменений. Кроме того, в проекте выявлены коррупциогенные факторы, в связи с чем прокуратурой подготовлено отрицательное заключение.

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