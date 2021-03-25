



Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи частично удовлетворил представление прокуратуры в процессе об оспаривании Правил организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, судебная коллегия признала недействующими и неподлежащими применению абзац 64 и пункт 3.3.1 Правил, которыми определялось понятие специализированной службы по вопросам похоронного дела в Волгограде. Так, в Волгограде специализированной службой являются хозяйствующие субъекты, определяемые администрацией Волгограда на основе открытого конкурса, в любых организационно-правовых формах, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, оказывающие услуги населению Волгограда по погребению умерших (погибших) людей. Однако указанные нормы противоречили федеральному закону "О погребении и похоронном деле", поскольку погребение умершего и оказание услуг по погребению должно осуществляться специализированными службами по вопросам похоронного дела, создаваемыми органами местного самоуправления. Проще говоря, специализированной службой по вопросам похоронного дела может быть только муниципальная организация.

В Волгограде, напомним, таким статусом наделено ритуальное предприятие "Память".

В остальной части оспариваемое решение оставлено без изменения. В надзорном ведомстве отметили, что законность принятого апелляционного определения будет проверена органами прокуратуры после поступления мотивированного текста судебного решения.

Прокуратура Волгоградской области участвует в рассмотрении этого гражданского дела обязательной категории по административному иску жителя Волгограда, который требует признать недействующим в части решения Волгоградской городской Думы № 47/1124 от 04.07.2007 "О Правилах организации похорон и содержания муниципальных кладбищ в Волгограде". Житель считает, что оспариваемый им нормативный правовой акт противоречит федеральному законодательству, имеющему большую юридическую силу. Участвующими в споре прокурорами было дано заключение об удовлетворении требований истца.

В октябре 2020 года решением Волгоградского областного суда в удовлетворении данного административного искового заявления было отказано в полном объеме. Не согласившись с судебным постановлением, прокурор принес апелляционное представление, а административный истец и заинтересованные лица, такие как УФАС по Волгоградской области и ООО "Радоница", - подали апелляционные жалобы с просьбой об отмене решения и вынесении по делу нового решения об удовлетворении требований, полагая выводы суда первой инстанции незаконными и необоснованными.

Принятое апелляционной инстанцией решение вступило в законную силу.



