Обвиняемый в мошенничестве экс-депутат Зверев выдвинулся в Госдуму от Волгоградской области





Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере с автостраховками бывший депутат Волгоградской гордумы Алексей Зверев рассчитывает на кресло в Государственной Думе. Подсудимый сдал документы о выдвижении от «Партии Роста» по Михайловскому одномандатному избирательному округу №83, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на избирательную комиссию Волгоградской области.

Согласно заявления Алексей Зверев проживает в Москве и является временно неработающим. Компанию экс-депутату во время визита в избирком составил предприниматель Леонид Семергей, который также выдвинут «Партией Роста» по Волжкому одномандатному округу №84.

Помимо этого сегодня в ИКВО подали документы о выдвижении еще девять кандидатов от КПРФ, «Партии пенсионеров», партий «Родина» и «Новые люди». Коммунисты выдвинули юриста, депутата Волгоградской гордумы Андрея Анненко и директора Среднеахтубинской школы №1 Дениса Ускова по Красноармейскому и Волжскому округам соответственно.

«Партия пенсионеров» отправляет на выборы диспетчера фотофиксации Станислава Плужникова, директора Михайловского городского рынка Алексея Исаева и безработного Антона Калюжного по Красноармейскому, Михайловскому и Волжскому округам. От «Родины» по Волгоградскому округу баллотируется предприниматель Виктория Сополева, по Красноармейскому – пенсионер Александр Ключников. По Михайловскому округу новый претендент в Госдуму от партии «Новые люди» – адвокат Алексей Ушаков, по Красноармейскому – неработающий и осуществляющий уход за нетрудоспособным гражданином Сергей Лобов.