«Росгосстрах Жизнь» запустила продажи ИСЖ с новыми стратегиями для клиентов банка «Открытие», сообщила ИА « Высота 102 » пресс-служба компании. Всемирный переход в онлайн, преображение ритейла, удаленку, 5G-интернет и даже новую администрацию США «упаковали» в стратегии классических ИСЖ сроком на 3,5 и 7 лет, а также в 5-летние ИСЖ «Страйк» с регулярными взносами.

Новые стратегии ИСЖ — это четыре сверхактуальных тренда, которые дадут возможность клиентам получить максимум от вложений в рынки ценных бумаг.

Стратегия «Западная экономика» дает возможность получить доход от роста акций американских компаний, которые окажутся под прямым положительным влиянием политики новой администрации США в ближайшие годы. Так, например, меры по борьбе с загрязнением окружающей среды указывают на поддержку «зеленой» энергетики и производства электромобилей, а увеличение пособий по безработице и зарплат — на рост продаж ритейлеров. Именно поэтому в корзине стратегии бумаги Apple, Tesla, General Motors, Amazon и другие.

Стратегия «Всемирные телекомы» включает в себя акции компаний с потенциалом к росту на фоне онлайн-трансформации общества и распространения сетей 5G. Все это приведет к увеличению количества используемых человеком электронных устройств и требует очень хорошего интернет-соединения. Потому в корзине стратегии бумаги Qualcomm, Lenovo group, Tele2, Telefonica SA.

Стратегия «Современные тренды» — это 10 компаний, которые отвечают главным вызовам новой реальности, как бытовым, так и экономическим. COVID-19 заставил всех чаще беспокоиться о здоровье (как о своем собственном, там и близких), вести здоровый образ жизни и больше заниматься спортом (в том числе дома), работать на удаленке через облачные сервисы и предъявлять повышенные требования к устойчивости компаний. Потому в корзину вошли компании из сферы электронной коммерции (например, Shopify и Amazon), информационных технологий (SAP), медицинских технологий (Philips) и спорттоваров и оборудования (Shimano).

Стратегия «Потребительский ритейл» позволит сыграть на росте компаний — лидеров сектора потребительских товаров и услуг повседневного спроса, выигрывающих от текущих и перспективных трендов и условий мирового рынка потребления. Состав корзины: Walmart, Tesco, McDonald’s, Kraft Heinz Company.

«Мы видим сохраняющийся интерес клиентов к инвестиционным решениям. Руководствуясь потребностями клиентов, мы полностью обновили набор стратегий ИСЖ в банке «Открытие» и предлагаем те, которые объединяют перспективные активы, возможность ежегодного получения дохода и полную защиту капитала инвестора», — отмечает заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко.