Выборы 14.07.2021 11:41
0
14.07.2021 11:41
Главный справедливоросс Волгоградской области Дмитрий Калашников сегодня подал в избирательную комиссию региона документы о выдвижении на выборах депутатов Госдумы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ИКВО, Калашников, который также является заместителем председателя Волгоградской областной думы, выдвинут политической партией "Справедливая Россия – За правду" по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 82. Партия также выдвинула по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 Алексея Васютенко. Он является депутатом Совета депутатов города Ленинск, а также директором и владельцем ООО "ПАЛАЛАР". Эта компания специализируется на розничной торговле бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом и топливным торфом.
В избирательной комиссии Волгоградской области уточнили, что список кандидатов, выдвинутых политической партией "Справедливая Россия – За правду" по одномандатным избирательным округам, был заверен ЦИК России 11 июля.
Ранее, напомним, в ИКВО документы на участие в выборах в Госдуму России подавали самовыдвиженцы. Калашников и Васютенко стали первыми выдвиженцами от партии.
Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 17-19 сентября текущего года.
Фото ИКВО
Реклама
В Госдуму от Волгоградской области самовыдвинулся 42-летний пенсионер06.07.2021 09:48
Выборы 06.07.2021 09:48
Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в Госдуме02.07.2021 16:02
Выборы 02.07.2021 16:02
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в Госдуму01.07.2021 11:16
Выборы 01.07.2021 11:16
Волгоградцев зазывают на онлайн-разминку перед выборами в Госдуму21.04.2021 11:46
Выборы 21.04.2021 11:46
Провальная явка и победа "ЕР": подведены итоги выборов в Городищенском районе Волгоградской области26.10.2020 08:49
Выборы 26.10.2020 08:49
В Волгоградской области пандемия не мешает выборам в Городищенскую гордуму24.10.2020 08:45
Выборы 24.10.2020 08:45
В Волгоградской области учитель математики на выборах вырвал победу у единороссов14.09.2020 13:57
Выборы 14.09.2020 13:57
Партия власти разжилась еще двумя мандатами в Волгоградской гордуме14.09.2020 10:12
Выборы 14.09.2020 10:12
Селяне обеспечили единороссу путевку в Волгоградскую областную думу14.09.2020 09:39
Выборы 14.09.2020 09:39
На довыборах в Волгоградскую облдуму чиновник-единоросс опережает конкурентов13.09.2020 23:17
Выборы 13.09.2020 23:17
В Волгоградской области избирателям мало интересны трехдневные довыборы12.09.2020 10:19
Выборы 12.09.2020 10:19
Три счастливых дня: в Волгоградской области стартовали затяжные выборы11.09.2020 10:26
Выборы 11.09.2020 10:26
В Волгоградской области трехдневные выборы станут нормой09.09.2020 10:07
Выборы 09.09.2020 10:07
В Волгоградской области члены УИКов проведут подомовой обход электората03.09.2020 15:45
Выборы 03.09.2020 15:45
Уж выбрать невтерпеж: в Волгоградской области досрочно голосуют за депутатов02.09.2020 12:45
Выборы 02.09.2020 12:45
Реклама