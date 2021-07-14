



Главный справедливоросс Волгоградской области Дмитрий Калашников сегодня подал в избирательную комиссию региона документы о выдвижении на выборах депутатов Госдумы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ИКВО, Калашников, который также является заместителем председателя Волгоградской областной думы, выдвинут политической партией "Справедливая Россия – За правду" по Красноармейскому одномандатному избирательному округу № 82. Партия также выдвинула по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 Алексея Васютенко. Он является депутатом Совета депутатов города Ленинск, а также директором и владельцем ООО "ПАЛАЛАР". Эта компания специализируется на розничной торговле бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом и топливным торфом.

В избирательной комиссии Волгоградской области уточнили, что список кандидатов, выдвинутых политической партией "Справедливая Россия – За правду" по одномандатным избирательным округам, был заверен ЦИК России 11 июля.

Ранее, напомним, в ИКВО документы на участие в выборах в Госдуму России подавали самовыдвиженцы. Калашников и Васютенко стали первыми выдвиженцами от партии.

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут 17-19 сентября текущего года.

Фото ИКВО