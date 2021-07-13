В Волгоградской области задумались о строительстве обхода Волжского

Экономика 13.07.2021 17:57
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13.07.2021 17:57
Региональные и федеральные власти намерены возвести дорогу в объезд Волжского, начало строительства запланировано на 2025 год. Вопрос о необходимости этой трассы губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудил с помощником президента РФ Игорем Левитиным во время визита последнего в Волгоградскую область в начале июля, сообщает ИА «Высота 102».
Обход Волжского позволит вывести из города транзитный большегрузный транспорт, который несмотря на запрет продолжает следовать по улицам Волжского и днем, и ночью. Поскольку в Волжском работают десятки крупных промышленных предприятий, которые принимают сырье и отгружают готовую продукцию ежедневного десятками тонн, городу давно необходимы новые логистические схемы. « Я считаю, что этот проект проезда для тяжелых грузовиков без захода в город реален. Мы уже в следующем году должны выйти на проектирование, на обустройство территории, на выкуп земли», — отметил Игорь Левитин в ходе визита в Волгоградскую область. В настоящее время власти прорабатывают различные варианты, где именно проложить новую трассу, которая станет частью транспортного коридора «Север – Юг».
«Нам жизненно необходима инфраструктура, и сегодня это не просто обсуждается – уже формируются конкретные проекты. После этого будут заложены средства. Статус помощника президента подтверждает это, — подчеркнул председатель комиссии Волгоградской облдумы по вопросам реализации национальных и приоритетных проектов развития Олег Савченко. — И я уверен, что в ближайшее время мы поймем, что нам повезло жить в комфортном городе Волгограде, городе Волжском, потому что вокруг нас формируется экономика, вокруг нас будут строиться новые предприятия, новые заводы».
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