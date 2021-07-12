Стрелял в жену и убил себя: обстоятельства кровавой семейной драмы выясняют в Волгоградской области





Врачи борются за жизнь 52-летней жительницы Новоаннинского района, которую сегодня пытался убить ее супруг. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, женщина с огнестрельными ранениями в области лица и грудной клетки несколько часов назад была доставлена в реанимацию Новоаннинской ЦРБ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, тяжелые ранения женщине причинил ее супруг, который после совершения преступления на автомобиле скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время его тело со смертельным огнестрельным ранением груди было обнаружено на окраине районного центра на берегу реки Бузулук. Вероятным мотивом к расправе над женщиной послужил семейный конфликт.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. В город Новоаннинский выехали следователи-криминалисты областного управления СКР.







