Стрелял в жену и убил себя: обстоятельства кровавой семейной драмы выясняют в Волгоградской области

Расследования 12.07.2021 15:22
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12.07.2021 15:22
Врачи борются за жизнь 52-летней жительницы Новоаннинского района, которую сегодня пытался убить ее супруг. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, женщина с огнестрельными ранениями в области лица и грудной клетки несколько часов назад была доставлена в реанимацию Новоаннинской ЦРБ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По данным следствия, тяжелые ранения женщине причинил ее супруг, который после совершения преступления на автомобиле скрылся с места происшествия. Спустя непродолжительное время его тело со смертельным огнестрельным ранением груди было обнаружено на окраине районного центра на берегу реки Бузулук. Вероятным мотивом к расправе над женщиной послужил семейный конфликт.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. В город Новоаннинский выехали следователи-криминалисты областного управления СКР.
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