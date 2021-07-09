



«ЕвроХим-ВолгаКалий» вошел в число победителей Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2021», сообщила ИА «высота 102» пресс-служба компании.

Конкурс организован Международным форумом «Инновации и развитие» для поощрения достижений в инновации предприятий и организаций Российской Федерации, содействия развитию производств, повышения эффективности и качества работы промышленных предприятий, роста квалификации и профессионализма руководителей и специалистов.

Основными критериями конкурса были деловая репутация и деловая активность, участие предприятия в благотворительных и спонсорских программах, мероприятиях социальной направленности, развитие трудового потенциала коллектива. Экспертный совет из состава сопредседателей и оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», представителей средств массовой информации, профильных общественных организаций по всем этим критериям признал «ЕвроХим-ВолгаКалий» победителем в номинации «Лучшее предприятие химической промышленности».

Дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского бизнесмена Андрея Мельниченко реализует на юге Волгоградской области уникальный в новейшей истории России проект освоения одного из крупнейших месторождений страны и строительства с нуля современного горно-обогатительного комплекса.

С упорством и настойчивостью коллектив предприятия шел к поставленной цели – построить сложнейшие сооружения подземного комплекса рудника и поверхностного комплекса фабрики.

Сейчас предприятие вошло в одну из важнейших стадий становления будущего производственного комплекса – завершение строительства и пуско-наладка оборудования. Новый этап истории предприятия возглавил исполнительный директор Евгений Сахаров. Сформированная команда профессионалов при поддержке всего коллектива совершила прежде казавшееся невозможным – вышла на продуктивный пласт сильвинита, открыв тем самым путь к богатствам месторождения, обеспечила ежемесячное прохождение километров горных выработок, наладила бесперебойный цикл работы многих тысяч единиц оборудования поверхностного комплекса фабрики.

После выхода на полную мощность Гремячинский горно-обогатительный комбинат внесет значительный вклад в развитие агрохимической отрасли России, значительно увеличит российский экспорт высококачественных калийных удобрений.

Одновременно с развитием производства команда «ЕвроХим-ВолгаКалий» успешно воплощает в жизнь масштабную социальную программу повышения качества жизни населения. Предприятие строит в городе Котельниково современные жилые районы и социальные объекты, оказывает содействие в реализации важных гражданских инициатив в сфере культуры, спорта, образования.

За достижения в промышленном и социальном развитии регионов присутствия компания «ЕвроХим» отмечена наградой конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2020».

Исполнительный директор поблагодарил свой коллектив за общее достижение, за огромный вклад каждого сотрудника в великое общее дело, за профессионализм и упорство, с которым преодолевает все трудности сплоченная команда «ЕвроХим-ВолгаКалия».



