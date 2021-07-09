Экономика

В Садах Придонья вишню убирают комбайны

Экономика 09.07.2021 12:23
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09.07.2021 12:23

В садоводческих хозяйствах компании Садах Придонья планируют собрать хороший урожай вишни, превышающий цифры прошлого года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Общая площадь вишневого сада, выращиваемого в Садах Придонья,  составляет 504 га, из них  172 га – плодоносящий сад. Именно с этой площади ведущее предприятие российского АПК планирует собрать 1600 тонн косточковой культуры. По словам главного агронома компании «Сады Придонья» Олега Сергеева, вишня созрела раньше срока на 7-10 дней.
«Несмотря на высокие температурные показатели в июне, вишня соответствует  всем  характеристикам. Ягоды крупные – до 4-5 гр., мякоть довольно плотная, очень сочная, сладкая с умеренной кислинкой, - говорит Олег Сергеев. – Сейчас идем с хорошими результатами – до 60-80 тонн в день. В ближайшие недели будем наращивать темп, чтобы собрать оставшийся объем на уровне высоких цифр»

На уборке задействовано 8 комбайнов, что во многом ускоряет процесс сбора. На одно дерево уходит около 1-1,5 мин, машина заменяет около 100 человек. Комбайны также приспособлены и к сбору  алычи, сливы, которые выращивают в садоводческих хозяйствах компании.
Весь объем косточковой культуры идет на переработку, из нее производят сок прямого отжима, концентрированный сок и пюре для детского питания. 

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