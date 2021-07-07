Экономика

ВТБ снизил минимальный возраст для оформления кредитов

Экономика 07.07.2021 15:13 Новости компаний
0
07.07.2021 15:13 Новости компаний


Клиенты ВТБ смогут оформить кредит наличными с 18 лет, включая программу рефинансирования, кредит на образовательные цели, а также кредитные карты. Ранее продукты были доступны заемщикам с 21 года и со стажем работы более года.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, клиенты ВТБ в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут оформить кредит наличными на сумму до 500 тыс. рублей и сроком до 5 лет, при этом минимальная ставка составит 5,4% годовых при условии подключения страхования. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов разных банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные деньги. Кредитная «Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней на покупки, кредитный лимит до 50 тыс. рублей и ежемесячное снятие до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ. При желании к ней можно подключить бонусную опцию «Кешбэк - 1,5% с любых покупок».
Для молодых клиентов в возрасте от 18 до 22 лет банк также смягчил требования к трудовому стажу. Для получения кредита достаточно отработать не менее 3 месяцев на последнем месте работы.
«В этом году ВТБ в рамках стратегии активизировал работу с молодежью, для которой планируется значительное обновление продуктов и цифровых сервисов, в частности, персонализация карт и программы лояльности, запуск детской банковской карты. В мае мы запустили целевой «Образовательный кредит», чтобы студенты или их родители смогли оплачивать обучение в ВУЗах или получать дополнительное образование. Теперь мы делаем нашу кредитную линейку еще более доступной. Понимая, что молодые люди впервые будут пользоваться кредитами, мы специально ограничили максимальную сумму уровнем в 500 тыс. рублей. Для них мы разработали отдельную кредитную процедуру, которая будет оценивать уровень дохода молодых клиентов и период их трудоустройства с учетом специфики этого сегмента. Считаем это крайне важным, чтобы обеспечить молодежь средствами для решения финансовых вопросов, но при этом не допустить закредитованности», – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.
Оформить заявку на кредит наличными, в том числе рефинансирование или кредитную карту молодые клиенты могут на сайте банка или мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ. Полные детали решения по заявке будут доступны уже через пару минут. Подробную информацию можно уточнить на сайте ВТБ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
07.07.2021 19:13
Экономика 07.07.2021 19:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.07.2021 17:04
Экономика 07.07.2021 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 14:21
Экономика 07.07.2021 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 10:26
Экономика 07.07.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.07.2021 09:38
Экономика 07.07.2021 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 16:48
Экономика 06.07.2021 16:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 14:08
Экономика 06.07.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.07.2021 13:39
Экономика 06.07.2021 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 11:20
Экономика 06.07.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 11:10
Экономика 06.07.2021 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 10:22
Экономика 06.07.2021 10:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.07.2021 09:00
Экономика 06.07.2021 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2021 16:23
Экономика 05.07.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.07.2021 14:48
Экономика 05.07.2021 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.07.2021 13:59
Экономика 05.07.2021 13:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:13
В Волгограде продают торговый центр «Царицынский пассаж»Смотреть фотографии
17:53
Родившийся в Волгограде Люцифер стал ЛюцианомСмотреть фотографии
17:39
Убитую горем мать нашли мертвой на могиле дочери под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:57
«Много заражений и пневмоний»: агрессивный вирус захватывает ВолгоградСмотреть фотографии
16:03
Приятели-коммерсанты из Волгограда «погорели» на миллионной закупке рыбного деликатесаСмотреть фотографии
15:24
«Недавно похоронила дочь»: под Волгоградом пропала убитая горем матьСмотреть фотографии
14:26
«Белое море» волгоградского «Химпрома» превратят в 3D-модельСмотреть фотографии
14:17
«СОГАЗ-Мед» информирует о необходимости замены полиса ОМС старого образцаСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом пьяница-мать по неосторожности утопила в реке двухлетнюю дочьСмотреть фотографии
13:34
Суд над экс-руководителем волгоградского СК Музраевым пройдет в открытом режимеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградских врачей будут премировать за выполнение плана по вакцинацииСмотреть фотографии
11:52
Умные технологии в сельское хозяйство: «Ростелеком» подписал соглашение с Волгоградским государственным аграрным университетомСмотреть фотографии
11:51
Кальян-бар в Волгограде нарушил антикоронавирусные запретыСмотреть фотографии
11:04
Убийца-педофил в Волгоградской области приговорен к 22 годам колонии (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:37
На трассе в Волгоградской области погиб пассажир перевернувшегося ВАЗаСмотреть фотографии
10:11
Детский интернат "Доверие" в Волгограде закрыли на карантин из-за вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
09:45
Устроившая кровавое ДТП волгоградка села за руль нетрезвойСмотреть фотографииCмотреть видео
09:39
Начался прием заявок по программе «Семейная ипотека»Смотреть фотографии
09:22
Боевые гранаты нашли на дороге в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:48
В Волжском пассажиров автобуса шокировал «перевертыш»Смотреть фотографии
23:05
Вылетела через лобовое стекло: два человека пострадали в двойном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:13
«Такого приказа никогда не было»: волгоградский облздрав опроверг обязательную вакцинацию для получения платных медуслугСмотреть фотографииCмотреть видео
18:58
Вода творит чудеса: волгоградский ЦПКиО похорошел на глазах (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Водителя внедорожника арестовали на 15 суток за езду по парку и ступеням набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
В Волгограде бывшего оперативника довели до колонии миллионы приятеля-коммерсантаСмотреть фотографии
15:58
Идею о закрытии границ регионов из-за COVID-19 прокомментировали в КремлеСмотреть фотографии
15:16
В прыжке и с пистолетом: в Волгограде задержали беглого угонщика из Саратова (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:59
В Волгограде "КамАЗ" с прицепом стукнулся с маршруткой (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:36
Wi-fi, безнал и шведский стол: в волгоградской гимназии оператор питания приступил к работам по обновлению столовойСмотреть фотографии
14:08
В Волгоградской области реконструируют железнодорожный мост через ДонСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 