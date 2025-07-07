Общество

В Михайловке силовики в сопровождении ОМОНа нагрянули в ночные бары

Общество 07.07.2025 17:47
0
07.07.2025 17:47


В Волгоградской области на минувших выходных правоохранители в сопровождении ОМОНа провели рейд в ночных барах Михайловки. Сотрудники ФСБ и полиции изучили законность реализации в увеселительных заведениях алкоголя, а также проверили посетителей на возможную причастность к совершённым ранее преступлениям.



- Проверками охвачены более 60 граждан. В подразделение полиции доставлены 9 человек: они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД. В отношении четверых граждан составлены протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законным распоряжениям сотрудников правопорядка, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Досталось и владельцам заведений. Троим бизнесменам предстоит раскошелиться на штрафы за незаконную продажу алкогольной продукции.

Кроме того, во время рейда силовики выявили одного нелегального мигранта. 34-летний гражданин Узбекистана находился на территории РФ незаконно. Нарушитель помещён в центр временного содержания и в скором времени будет выдворен из страны.

Напомним, ранее подобные рейды уже неоднократно проходили в ночных увеселительных заведениях на территории Волгограда.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.07.2025 20:35
Общество 07.07.2025 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 18:19
Общество 07.07.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 16:39
Общество 07.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 16:03
Общество 07.07.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 15:46
Общество 07.07.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 13:21
Общество 07.07.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 13:12
Общество 07.07.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 13:09
Общество 07.07.2025 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 12:50
Общество 07.07.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 11:58
Общество 07.07.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 11:46
Общество 07.07.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 11:05
Общество 07.07.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 10:28
Общество 07.07.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 10:14
Общество 07.07.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 09:21
Общество 07.07.2025 09:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:04
«Права на ошибку больше нет»: гандболистки «Динамо-Синары» готовятся к новому сезонуСмотреть фотографии
20:35
В Волгограде застройщик примарафетит пошедшую трещинами квартиру сиротыСмотреть фотографии
19:53
В Волгограде МЧС потушило крупный пожар у складов на ул. МенделееваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:16
Фургон «Яндекс Маркета» не устоял в ДТП с «Ладой» под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:00
Путин подписал закон о запрете продажи смартфонов без российского маркетплейсаСмотреть фотографии
18:55
«Я испугался и нажал на газ»: в Волгограде задержали водителя такси, наехавшего на пассажираСмотреть фотографииCмотреть видео
18:19
Готовят под снос? В Волгограде «оголился» проданный за 25 млн рублей «Дом печати»Смотреть фотографии
17:47
В Михайловке силовики в сопровождении ОМОНа нагрянули в ночные барыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:39
Волгоградцам показали причину километровых пробок на Первой ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:08
«Ростелеком» подвел федеральные итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
16:03
СФР: в Волгоградской области проживает лишь одна Феврония, и ей 8 летСмотреть фотографии
15:53
Иномарка выгорела дотла на западе Волгограда, люди спаслисьСмотреть фотографии
15:46
Волгоградских пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсииСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде ищут родственников потерявшей память 88-летней Изумруды АкимовойСмотреть фотографии
15:32
В 2025 году Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков – это сэкономило 95 лет времени клиентовСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде за неделю задержали 40 юных байкеровСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом за 5 млн рублей учёные обоснуют строительство новых дамбСмотреть фотографии
13:24
«Для своих домашних»: МК «Михайловский» представил новинки на Всероссийском дне поляСмотреть фотографии
13:21
17 рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
13:17
В РПН запустили горячую линию для застрявших в аэропортах волгоградцевСмотреть фотографии
13:12
Волгоград и область к концу недели накроет жара до +38°Смотреть фотографии
13:09
В Чечне прощаются с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Викинг»Смотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области 9 из 13 детей мигрантов осилили тест по русскому языкуСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде пять ступенек «замуровали» инвалида-колясочника в подъездеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Под Волгоградом бухгалтера филиала ВолгГТУ осудят за хищение 6 млн рублейСмотреть фотографии
11:46
Волгоградская область отправила в Иран 28 тыс. тонн кукурузыСмотреть фотографии
11:29
Избитого до потери сознания дальнобойщика нашли на стоянке для фур под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:28
Андрей Никитин назначен врио главы Минтранса РФСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
Гостями смотра АПК в Волгоградской области стали рекордные 85 тыс. человекСмотреть фотографии
10:52
«РИА Новости»: Волгоград опустился в отраслевом рейтинге зарплат с 77 на 80 местоСмотреть фотографии
 