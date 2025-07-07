В Михайловке силовики в сопровождении ОМОНа нагрянули в ночные бары





В Волгоградской области на минувших выходных правоохранители в сопровождении ОМОНа провели рейд в ночных барах Михайловки. Сотрудники ФСБ и полиции изучили законность реализации в увеселительных заведениях алкоголя, а также проверили посетителей на возможную причастность к совершённым ранее преступлениям.







- Проверками охвачены более 60 граждан. В подразделение полиции доставлены 9 человек: они дактилоскопированы, внесены в информационные базы МВД. В отношении четверых граждан составлены протоколы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законным распоряжениям сотрудников правопорядка, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Досталось и владельцам заведений. Троим бизнесменам предстоит раскошелиться на штрафы за незаконную продажу алкогольной продукции.

Кроме того, во время рейда силовики выявили одного нелегального мигранта. 34-летний гражданин Узбекистана находился на территории РФ незаконно. Нарушитель помещён в центр временного содержания и в скором времени будет выдворен из страны.

Напомним, ранее подобные рейды уже неоднократно проходили в ночных увеселительных заведениях на территории Волгограда.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области