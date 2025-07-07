В Чечне прощаются с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Викинг»





В Чеченской республике сегодня, 7 июля, простятся с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» Альбертом Кэйхаргаром, позывной «Викинг». О гибели бойца в Telegram сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов.

Погибший участник СВО – уроженец Чечни. В Волгоградской области он окончил школу в Суровикино, после чего учился в аграрном университете.

– С юных лет Альберт увлекался военной историей, восхищался подвигами героев и чувствовал глубокую привязанность к стране и традициям предков. Доблесть воина – высшая ценность. И «Викинг» без колебаний выбравший путь Защитника Родины, этим идеалами служения всегда соответствовал, – написал о погибшем воине Гимбатов.

Сообщается, что боец создал семью в 2023 году и сразу же, в день свадьбы, отправился на передовую.

– Честь, преданность, братство – для Альберта это не слова, а образ жизни. Будучи раненым, он рвался обратно – к ребятам, – добавляет Андрей Гимбатов.

Похороны пройдут в селе Радужное.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me