Общество

В Чечне прощаются с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Викинг»

Общество 07.07.2025 13:09
0
07.07.2025 13:09


В Чеченской республике сегодня, 7 июля, простятся с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» Альбертом Кэйхаргаром, позывной «Викинг». О гибели бойца в Telegram сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. 

Погибший участник СВО – уроженец Чечни. В Волгоградской области он окончил школу в Суровикино, после чего учился в аграрном университете. 

– С юных лет Альберт увлекался военной историей, восхищался подвигами героев и чувствовал глубокую привязанность к стране и традициям предков. Доблесть воина – высшая ценность. И «Викинг» без колебаний выбравший путь Защитника Родины, этим идеалами служения всегда соответствовал, – написал о погибшем воине Гимбатов.   

Сообщается, что боец создал семью в 2023 году и сразу же, в день свадьбы, отправился на передовую.

– Честь, преданность, братство – для Альберта это не слова, а образ жизни. Будучи раненым, он рвался обратно – к ребятам, – добавляет Андрей Гимбатов. 

Похороны пройдут в селе Радужное.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.07.2025 16:39
Общество 07.07.2025 16:39
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 16:03
Общество 07.07.2025 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 15:46
Общество 07.07.2025 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 13:21
Общество 07.07.2025 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 13:12
Общество 07.07.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 12:50
Общество 07.07.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 11:58
Общество 07.07.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 11:46
Общество 07.07.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 11:05
Общество 07.07.2025 11:05
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 10:28
Общество 07.07.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 10:14
Общество 07.07.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 09:21
Общество 07.07.2025 09:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.07.2025 09:15
Общество 07.07.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Общество
07.07.2025 07:50
Общество 07.07.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.07.2025 21:32
Общество 06.07.2025 21:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:39
Волгоградцам показали причину километровых пробок на Первой ПродольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
16:08
«Ростелеком» подвел федеральные итоги конкурса «Вместе в цифровое будущее»Смотреть фотографии
16:03
СФР: в Волгоградской области проживает лишь одна Феврония, и ей 8 летСмотреть фотографии
15:53
Иномарка выгорела дотла на западе Волгограда, люди спаслисьСмотреть фотографии
15:46
Волгоградских пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсииСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде ищут родственников потерявшей память 88-летней Изумруды АкимовойСмотреть фотографии
15:32
В 2025 году Т2 предотвратила полмиллиарда спам-звонков – это сэкономило 95 лет времени клиентовСмотреть фотографии
14:59
В Волгограде за неделю задержали 40 юных байкеровСмотреть фотографии
14:49
Под Волгоградом за 5 млн рублей учёные обоснуют строительство новых дамбСмотреть фотографии
13:24
«Для своих домашних»: МК «Михайловский» представил новинки на Всероссийском дне поляСмотреть фотографии
13:21
17 рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
13:17
В РПН запустили горячую линию для застрявших в аэропортах волгоградцевСмотреть фотографии
13:12
Волгоград и область к концу недели накроет жара до +38°Смотреть фотографии
13:09
В Чечне прощаются с бойцом «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Викинг»Смотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области 9 из 13 детей мигрантов осилили тест по русскому языкуСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде пять ступенек «замуровали» инвалида-колясочника в подъездеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:51
Под Волгоградом бухгалтера филиала ВолгГТУ осудят за хищение 6 млн рублейСмотреть фотографии
11:46
Волгоградская область отправила в Иран 28 тыс. тонн кукурузыСмотреть фотографии
11:29
Избитого до потери сознания дальнобойщика нашли на стоянке для фур под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:28
Андрей Никитин назначен врио главы Минтранса РФСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
Гостями смотра АПК в Волгоградской области стали рекордные 85 тыс. человекСмотреть фотографии
10:52
«РИА Новости»: Волгоград опустился в отраслевом рейтинге зарплат с 77 на 80 местоСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде полиция разыскивает таксиста, сбившего после конфликта пассажираСмотреть фотографии
10:14
В станице под Волгоградом разыскивают пенсионера с провалами памятиСмотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом госпитализировали водителя улетевшей в кювет иномаркиСмотреть фотографии
09:46
Путин освободил от должности главы Минтранса Романа СтаровойтаСмотреть фотографии
09:15
В больнице №7 спасают выпавшую из окна трехлетнюю волгоградкуСмотреть фотографии
08:33
Трехлетняя девочка выпала из окна на ул. Таращанцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:15
Прокуратура заставила главу волгоградского СНТ вернуть семье электричествоСмотреть фотографии
07:50
«Спали на полу и искали билеты»: в Волгоград после 13 часов задержки прибыл рейс из Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
 