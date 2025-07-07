17 рейсов задерживаются в аэропорту Волгограда





В середине дня 7 июля в аэропорту «Сталинград» (Волгоград) задерживаются 17 рейсов на прилет и вылет, передает V102.RU.

В частности, с задержкой в воздушной гавани Волгограда ожидают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Вылета из Волгограда ждут 8 самолетов в те же направления.

Напомним, ранее ограничения вводились на обеспечение безопасности полетов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

Утром 7 июля после 13 часов ожидания в «Пулково» прилетел рейс авиакаомпании «Победа», а вот пассажирам рейса «Аэрофлота» пришлось искать иные пути возвращения в Волгограда – рейс отменили и, по данным пассажиров, деньги за билеты пока не вернули.