Общество

Волгоградцам показали причину километровых пробок на Первой Продольной

Общество 07.07.2025 16:39
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07.07.2025 16:39


В Волгограде на границе Советского и Ворошиловского районов специалисты подрядной организации приступили к основным строительным работам на перекрытом участке путепровода в границах ул. Льва Толстого и ул. Базисной. С помощью экскаваторов, кранов и погрузчиков строители демонтируют старый асфальт и железобетонное основание дороги.



- На данном этапе специалисты подрядной организации с помощью гидромолотов измельчают старые бетонные конструкции, которые затем вывозятся на место утилизации строительных отходов. Работы организованы на всем протяжении ремонтируемого участка – это порядка 70 метров, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Следующим шагом станет подъём железобетонных балок, что необходимо для замены элементов основания опорных частей моста.

Финишировать работы должны укладкой двух слоёв асфальтобетона, после чего на обновлённом участке откроется автомобильное движение, а специалисты приступят к обновлению трёх оставшихся полос.

Напомним, как ранее сообщала редакция, для обновления объекта специалисты вынуждены были ввести через путепровод временную схему автомобильного движения, сузив проезд с шести до трёх полос: одна в направлении центра города, две в сторону Советского района.

Фото: администрация Волгограда

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