СФР: в Волгоградской области проживает лишь одна Феврония, и ей 8 лет





В Волгоградской области пересчитали всех мужчин и женщин с именами Петр и Феврония накануне Дня семьи, любви и верности. Данные привели в региональном отделении Социального фонда России.

Напомним, что муромские святые Петр и Феврония среди православных почитаются как покровители семьи и брака. Как выяснили, в отделении СФР, в Волгоградской области на сегодня проживает 3515 мужчин с именем Петр. Самому старшему из них в ноябре исполнится 106 лет, самому младшему – августе исполнится один год.

– В отличие от Петров, представительницы прекрасного пола с именем Феврония в Волгоградской области – это редкость. В регионе живёт единственная носительница этого имени. Маленькой Февронии-второклашке на днях исполнилось восемь, она проживает в Среднеахтубинском районе, – рассказали в отделении.