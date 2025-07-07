Волгоградских пенсионеров с 1 августа ждет прибавка к пенсии





В Волгоградской области с августа произойдет перерасчет пенсий с учетом размера заработной платы и заработанных им за предыдущий год индивидуальных коэффициентов. С этого года работающим пенсионерам каждый последующий август будут повышаться выплаты, как и неработающим.

Напомним, с 1 апреля следующего года также будет индексироваться страховая часть пенсии по темпу роста зарплат. Со следующего года в России начнется двухэтапная индексация пенсий. Так, с 1 февраля выплаты будут повышаться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля - по уровню роста доходов Соцфонда.

В августе этого года будут увеличены пенсии тех граждан, кто в 2024 году одновременно получал пенсию и работал. При проведении такой корректировки, согласно закону, стоимость одного пенсионного коэффициенты составляет – 145,69 рублей. Максимальный размер увеличения составит 437,07 рублей.

Дата фактической выплаты будет зависеть от региона проживания – с 3 по 25 число месяца.