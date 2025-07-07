



В Дзержинском районе Волгограда 84-летний пенсионер с инвалидностью не может выбраться из квартиры из-за отсутствия пандуса в многоквартирном доме. Всего 5 ступенек до выхода из подъезда превратили первый этаж для пожилого волгоградца в ловушку, передает V102.RU со ссылкой на волгоградское отделение «Народного фронта».





Уже многие годы супруги пытаются решить проблему с отсутствием пандуса в доме №15 в поселке Аэропорт, но все их обращения остаются без внимания.

– Месяцами семья боролась за пандус, обращаясь в администрацию и другие инстанции. В ответ – лишь отписки и молчание, без конкретных действий. Даже попытка установить пандус за свой счёт была отклонена, – рассказали в общественной организации.

В Народном фронте пообещали взять на контроль ситуацию с установкой пандуса. Редакция ИА «Высота 102», в свою очередь, направила информацию о ситуации пенсионера в администрацию Волгограда с просьбой предоставить по ней комментарий.

Видео: «Народный фронт» / t.me