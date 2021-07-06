Идею о закрытии границ регионов из-за COVID-19 прокомментировали в Кремле





Из-за распространения коронавирусной инфекции в ряде российских регионов могут быть приняты жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие границ между субъектами представляется излишним. Такое мнение, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ, пресс-секретарь президента сказал следующее: "В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но, в то же время, такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы". Дмитрий Песков добавил, что у глав регионов есть целый набор особых полномочий и самостоятельные решения они принимают в зависимости от развития ситуации.

Отметим, что в Волгоградской области вопрос закрытия границ не обсуждался. На последнем заседании оперативного штаба, который губернатор провел 3 июля, были даны поручения проанализировать эффективность действующих мер по сдерживанию роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Ситуацию с COVID-19 в регионе назвали напряженной, но контролируемой и стабильной. Было доложено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация усложняется в ряде регионов страны, в том числе в тех субъектах, с которыми у Волгоградской области налажены долгосрочные социально-экономические взаимоотношения и откуда после отдыха возвращаются волгоградцы. Ранее были даны поручения усилить контроль за прибывающими в регион гражданами.