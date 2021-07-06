Экономика

ВТБ в Волгограде увеличил выдачи ипотеки более чем на 30%

Экономика 06.07.2021 13:39 Новости компаний
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06.07.2021 13:39 Новости компаний


ВТБ в Волгоградской области в первом полугодии 2021 года предоставил жителям региона свыше 2,5 тыс. кредитов на 4,9 млрд рублей, что на 31% выше результата аналогичного периода прошлого года. Всего выдачи банка на треть превысили результат января-июня прошлого года, составив 166 тыс. кредитов на 516 млрд руб. По оценке ВТБ, в целом на российском рынке продажа ипотеки с начала года достигла рекордных 2,7 трлн рублей. 
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, рекордным месяцем для ВТБ по объему выданной ипотеки в первом полугодии оказался июнь. ВТБ в Волгограде увеличил выдачу до 1,1 млрд рублей, что на 52% выше июня прошлого года. Всего по банку продажи выросли в 1,5 раза в сравнении с июнем прошлого года: банк оформил более 34 тыс. кредитов на 114 млрд рублей, что стало лучшим результатом для ВТБ за всю историю. Четверть продаж пришлась на ипотеку с господдержкой. Ипотечный портфель банка с начала года вырос почти на 8%, до 2,15 трлн рублей (по состоянию на 1 июня).
«Летом спрос на ипотеку традиционно снижается, но нынешний год стал исключением. Продажи июня в ВТБ на 30% превысили результаты мая, на 14% – апреля и более чем на 20% – марта. Это стало логичным завершением трендов первого полугодия – в частности, ожиданий по окончанию госпрограммы и повышению ставок. Российские банки реализовали за шесть месяцев рекордный объем ипотеки, и мы по-прежнему оцениваем потенциал рынка по итогам года в 5,4 трлн рублей выданных кредитов. Изменившиеся условия льготной программы будут компенсированы сезонным спросом в осенне-зимний период», – комментирует Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.
Регионами-лидерами по объему выданной ипотеки ВТБ в первом полугодии стали Москва и область (191,3 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (44 млрд рублей), Новосибирская область (19,7 млрд), Республика Татарстан (16,1 млрд) и Свердловская область (14,2 млрд).
По итогам первого полугодия клиенты ВТБ активно рефинансировали ипотеку, пользуясь возможностью сократить платежную нагрузку в условиях минимальных ставок. На рефинансирование приходилась почти каждая третья ипотечная сделка, а всего с начала года ВТБ снизил ставку для 55 тысяч заёмщиков других банков на сумму свыше 121 млрд рублей.
Со 2 июля ВТБ начал прием заявок и выдачу кредитов по новым условиям льготной ипотеки на новостройки. Программа доступна клиентам, приобретающим жилье от застройщика, с максимальной суммой займа 3 млн рублей. По программе ставка в ВТБ зависит от размера первоначального взноса и на первом этапе составит 5,7% или 5,9%.
Кроме того, ВТБ выдает ипотеку по новым условиям в рамках господдержки семей с детьми. Приобретение недвижимости по программе доступно для семей с одним и более детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составит 5%.

 

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