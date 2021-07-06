С Садами Придонья сохранить леса легко

Благодаря участникам экопроекта «Помогать природе – это просто» за 4 месяца было собрано более 500 тысяч рублей на сохранение лесного наследия России. Об этом ИА

Высота 102

сообщили в компании

Сады Придонья

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В начале 2021 года компания «Сады Придонья» приняла участие в экологической акции своего давнего партнера Tetra Pak «Помогать природе – это просто», направленной на комплексную поддержку и защиту первозданных лесов России. К этой важной программе присоединились порядка 15-ти российских производителей, выпускающих свою продукцию в упаковке Tetra Pak. Благодаря проекту за 4 месяца в фонд WWF (Всемирный фонд дикой природы) было перечислено свыше 500 тыс. рублей.

По словам представителя компании Tetra Pak, потребители приняли активное участие в этом экологическом проекте. Напомним, что приобретая продукты в упаковке Tetra Pak, покупатели сканировали и регистрировали QR-коды на сайте vkartone.ru, получали призы, при этом оказывали реальную помощь. С каждой пачки в фонд WWF отчислялся 1 рубль.

«Продукция марок «Сады Придонья» и Nemoloko возглавили топ-4 самых часто сканируемых брендов , - говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова . - Лидерами рейтинга популярных продуктов нашей компании стали соки яблоко-виноград и яблоко-вишня, и овсяный классический напиток. На их долю пришлось около 60 тысяч сканирований » .

Более полумиллиона рублей, собранные за четыре месяца, пошли на сохранение лесного наследия на территории Кавказа, Архангельской области, Амурской области, республики Коми, Хабаровского края, Иркутской области, Красноярского края.

В компании «Сады Придонья» понимают, что лесные ресурсы могут стать важнейшей частью экономики, основанной на возобновляемых энергии и материалах, и оставаться при этом домом для многих животных и растений. Поэтому компания поддерживает добрую инициативу своего партнера, чтобы всем вместе научиться относиться к окружающей среде бережно и разумно.

Экоакция «Помогать природе - это просто» продлится до конца года, так что есть отличная возможность внести свой существенный вклад в сохранении лесов.