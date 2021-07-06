С Садами Придонья сохранить леса легко

Экономика 06.07.2021 11:10
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06.07.2021 11:10
Благодаря участникам экопроекта «Помогать природе – это просто» за 4 месяца было собрано более 500 тысяч рублей на сохранение лесного наследия России. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «Сады Придонья».
В начале 2021 года компания «Сады Придонья» приняла участие в экологической акции своего давнего партнера Tetra Pak «Помогать природе – это просто», направленной на комплексную поддержку и защиту первозданных лесов России. К этой важной программе присоединились порядка 15-ти российских производителей, выпускающих свою продукцию в упаковке Tetra Pak. Благодаря проекту за 4 месяца в фонд WWF (Всемирный фонд дикой природы) было перечислено свыше 500 тыс. рублей.
По словам представителя компании Tetra Pak, потребители приняли активное участие в этом экологическом проекте. Напомним, что приобретая продукты в упаковке Tetra Pak, покупатели сканировали и регистрировали QR-коды на сайте vkartone.ru, получали призы, при этом оказывали реальную помощь. С каждой пачки в фонд WWF отчислялся 1 рубль.
«Продукция марок «Сады Придонья» и Nemoloko возглавили топ-4 самых часто сканируемых брендов, - говорит руководитель управления продуктового маркетинга компании «Сады Придонья» Елена Шмакова. - Лидерами рейтинга популярных продуктов нашей компании стали соки яблоко-виноград и яблоко-вишня, и овсяный классический напиток. На их долю пришлось около 60 тысяч сканирований».
Более полумиллиона рублей, собранные за четыре месяца, пошли на сохранение лесного наследия на территории Кавказа, Архангельской области, Амурской области, республики Коми, Хабаровского края, Иркутской области, Красноярского края.
В компании «Сады Придонья» понимают, что лесные ресурсы могут стать важнейшей частью экономики, основанной на возобновляемых энергии и материалах, и оставаться при этом домом для многих животных и растений. Поэтому компания поддерживает добрую инициативу своего партнера, чтобы всем вместе научиться относиться к окружающей среде бережно и разумно.
Экоакция «Помогать природе - это просто» продлится до конца года, так что есть отличная возможность внести свой существенный вклад в сохранении лесов.
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