Земельный вопрос: кому в Волгограде выгодно выдавать пустырь на Семи ветрах за Мамаев курган





В волгоградских СМИ не утихают споры о грядущих изменениях на заброшенном пустыре в микрорайоне Семь ветров, расположенном между ТРК «Мармелад» и клиникой микрохирургии глаза. Власти предлагают дать этому участку новую жизнь и превратить его в современный инфраструктурный объект для волгоградцев, но нашлись те, кто выступил против изменений в городе, сообщает ИА «Высота 102».

Камнем преткновения стал Мамаев курган. Неоднократно заброшенный пустырь, где растет трава по пояс и образовалась свалка, местный активист Валерий Котельников пытался выдать фактически за территорию главной высоты России. Музею-заповеднику «Сталинградская битва» пришлось даже выпустить официальное заявление, в котором журналистов и блогеров просили не путать Мамаев курган и охранные зоны. Именно эти зоны предполагается пересмотреть в новом проекте, в случае принятия которого пустующие земли превратятся в цивилизованные городские территории.

Проект уже прошел государственную историко-культурную экспертизу, результаты которой взбудоражили Котельникова. Не ознакомившись с проектом, который в соответствии с законом на текущем этапе к публикации не обязателен, активист заявляет о том, что он «не имеет права на существование». Правда, вместе с тем он требует, чтобы проект был «рассмотрен на федеральном уровне» с участием представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Но такое требование не подкреплено никакой правовой основой, в чем признался активист Котельников сегодня на своей пресс-конференции. Между тем, проект уже был рассмотрен в Министерстве культуры РФ. Не смог общественник и конкретно ответить на вопрос, как именно может навредить Мамаеву кургану потенциальная застройка и благоустройство заросшего пустыря.

Это не первый «проект» Котельникова, когда он критикует изменения общественных пространств, например, парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». В 2017 году активист рьяно защищал старые и больные деревья у подножия Мамаева кургана, на месте которых теперь один из популярных парков Волгограда. Здесь тренируются юные спортсмены, волгоградцы проводят семейный досуг, а гости города отсюда начинают свой подъем на главную высоту России. Однако активист по-прежнему считает, что можно было сделать «по-другому», но как именно, не пояснил.

Еще один яркий пример «защитной» деятельности Котельникова – ремонт Мясного корпуса Центрального рынка. Общественник заявлял, что выполняемые работы вредят зданию и его облику, но, несмотря на все усилия активиста, обшарпанное здание стало благоустроенным. Правда, Котельников и по сей день утверждает, что ремонт Мясного корпуса пошел ему во вред.

Впрочем, встав на защиту пустыря на Семи ветрах, активист уже столкнулся с неудобными вопросами. Сегодня на пресс-конференции он заявил, что уже семь лет на улице Землячки в нарушение закона размещены несколько автосалонов. Общественнику задали резонный вопрос: обратился ли он хоть раз за эти годы в прокуратуру с требованием проверить правомерность объектов? Ответ оказался отрицательным. Так почему же именно сейчас, когда власти решили заняться пустырем, Котельников бросился защищать его? Ведь в своих социальных сетях активист ранее заявил, что он не против благоустройства города, только нужно предъявить проект на его оценку и мнение. Только вот проекты других объектов, например, тех же автоцентров, общественника все эти годы почему-то так не волновали.

Между тем, очередная история с участием Котельникова становится похожей на предыдущие – например, с парком Победы, потенциал которого теперь сопоставим с возможностями для развития заброшенной ныне территории. По словам директора Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры Александра Клейтмана, новый проект зон охраны объекта культурного наследия «создаст правовые основы для нормального освоения и развития очень важной для нашего города территории». За благоустройство выступают и жильцы близлежащих домов, для которых появление новых инфраструктурных объектов станет настоящим событием.