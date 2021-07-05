Экология

Пятна на Волге: покраской моста на Волжской ГЭС заинтересовался Росприроднадзор

Экология 05.07.2021 20:43
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05.07.2021 20:43


Административное расследование проводится по факту загрязнения Волги лакокрасочными средствами при реконструкции мостового перехода через Волжскую ГЭС в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, административное дело возбуждено по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение).
Поводом для начала расследования послужил видеоролик в социальной сети о покраске моста ГЭС и появлении пятен и разводов от краски на отдельных участках акватории Волги (нижний бьеф). В ходе рейдового обследования на водном транспорте, в том числе с привлечением специалистов филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, информация подтвердилась. Произведены отборы проб на предмет загрязнения водного объекта.

За нарушение требований к охране водных объектов предусмотрены штрафы: на физических лиц – от 1,5 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц – от 50 до 80 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 300 тысяч рублей.
Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

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