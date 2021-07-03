Здравоохранение 03.07.2021 17:50
0
03.07.2021 17:50
Губернатор Волгоградской области сегодня на заседании оперативного штаба поручил проанализировать эффективность действующих мер по сдерживанию роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, Андрей Бочаров отметил, что на сегодняшний день ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области, остается напряженной, но контролируемой и стабильной.
На совещании губернатору было доложено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация усложняется в ряде регионов страны, в том числе в тех субъектах, с которыми у Волгоградской области налажены долгосрочные социально-экономические взаимоотношения, и откуда после отдыха возвращаются волгоградцы.
Напомним, в регионе усилен контроль за выполнением действующих требований главного санитарного врача и оперативного штаба, поставлены задачи по снижению риска «завозного» распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, продолжается массовая вакцинация. Помимо этого, принимаются все необходимые меры по оказанию помощи пациентам с COVID-19, по диагностике и профилактике заболеваемости, разворачивается дополнительный коечный фонд.
За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 181 жителя региона. Рост заболеваемости наблюдается с 21 июня, когда число заболевших за сутки превысило отметку в 100 человек. Скончались от COVID-19 восемь жителей региона. Всего в скорбном списке жертв нового вируса 1538 человек.
Фото: администрация Волгоградской области
Реклама
Волгоградской области выделили 56 миллионов для обследования постковидников03.07.2021 09:59
Здравоохранение 03.07.2021 09:59
На Гремячинском ГОКе новый рекорд: привились более 74% работников02.07.2021 12:16
Здравоохранение 02.07.2021 12:16
Половина сотрудников ПривЖД привита первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции30.06.2021 10:59
Здравоохранение 30.06.2021 10:59
Районная больница в Волгоградской области снова станет ковидным госпиталем29.06.2021 16:41
Здравоохранение 29.06.2021 16:41
Учреждения сети «РЖД-Медицина» на Приволжской железной дороге провели более 220 тысяч исследований на COVID-1929.06.2021 16:31
Здравоохранение 29.06.2021 16:31
Волгоградский облздрав: коронавирус «помолодел» и стал агрессивнее (ВИДЕО)29.06.2021 15:19
Здравоохранение 29.06.2021 15:19
В Волгоградской области ждут новых поставок вакцины "КовиВак"29.06.2021 14:06
Здравоохранение 29.06.2021 14:06
Волгоградцев предупредили о "маскировке" коронавируса под насморк29.06.2021 08:27
Здравоохранение 29.06.2021 08:27
В Волгограде от коронавируса скончался 35-летний мужчина27.06.2021 18:47
Здравоохранение 27.06.2021 18:47
Жара не помеха: коронавирус в Волгоградской области выявляют все чаще27.06.2021 12:05
Здравоохранение 27.06.2021 12:05
«Пошла волна?»: в Волгоградской области растет число заболевших коронавирусом26.06.2021 12:30
Здравоохранение 26.06.2021 12:30
После криминального скандала больницу в Волгоградской области возглавила новый главврач24.06.2021 10:20
Здравоохранение 24.06.2021 10:20
В волгоградском облздраве прокомментировали отказ в плановой госпитализации без прививки от коронавируса22.06.2021 19:44
Здравоохранение 22.06.2021 19:44
«Развернемся за 3-4 дня»: волгоградские больницы готовы превратиться в ковидные госпитали22.06.2021 13:59
Здравоохранение 22.06.2021 13:59
Углубленная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией граждан вводится с 1 июля22.06.2021 12:04
Здравоохранение 22.06.2021 12:04
Реклама