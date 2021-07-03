Здравоохранение

Оперштаб готовит меры по сдерживанию коронавируса в Волгоградской области

Здравоохранение 03.07.2021 17:50
0
03.07.2021 17:50


Губернатор Волгоградской области сегодня на заседании оперативного штаба поручил проанализировать эффективность действующих мер по сдерживанию роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, Андрей Бочаров отметил, что на сегодняшний день ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области, остается напряженной, но контролируемой и стабильной.
На совещании губернатору было доложено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация усложняется в ряде регионов страны, в том числе в тех субъектах, с которыми у Волгоградской области налажены долгосрочные социально-экономические взаимоотношения, и откуда после отдыха возвращаются волгоградцы. 
Напомним, в регионе усилен контроль за выполнением действующих требований главного санитарного врача и оперативного штаба, поставлены задачи по снижению риска «завозного» распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, продолжается массовая вакцинация. Помимо этого, принимаются все необходимые меры по оказанию помощи пациентам с COVID-19, по диагностике и профилактике заболеваемости, разворачивается дополнительный коечный фонд.
За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 181 жителя региона. Рост заболеваемости наблюдается с 21 июня, когда число заболевших за сутки превысило отметку в 100 человек. Скончались от COVID-19 восемь жителей региона. Всего в скорбном списке жертв нового вируса 1538 человек.
Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
03.07.2021 09:59
Здравоохранение 03.07.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.07.2021 12:16
Здравоохранение 02.07.2021 12:16
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.06.2021 10:59
Здравоохранение 30.06.2021 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 16:41
Здравоохранение 29.06.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 16:31
Здравоохранение 29.06.2021 16:31
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 15:19
Здравоохранение 29.06.2021 15:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 14:06
Здравоохранение 29.06.2021 14:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2021 08:27
Здравоохранение 29.06.2021 08:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.06.2021 18:47
Здравоохранение 27.06.2021 18:47
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.06.2021 12:05
Здравоохранение 27.06.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.06.2021 12:30
Здравоохранение 26.06.2021 12:30
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.06.2021 10:20
Здравоохранение 24.06.2021 10:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2021 19:44
Здравоохранение 22.06.2021 19:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2021 13:59
Здравоохранение 22.06.2021 13:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2021 12:04
Здравоохранение 22.06.2021 12:04
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:50
Оперштаб готовит меры по сдерживанию коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:46
Цены на морковь нового урожая в Волгоградской области остались запредельнымиСмотреть фотографии
15:30
Громко музыка играла: волгоградца осудили за резню на берегу АхтубыСмотреть фотографии
13:20
В Палласовке Волгоградской области из кранов течет вода с червямиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Путин наградил 20 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:06
Улицу в Волгограде второй день заливает водойСмотреть фотографии
10:19
Ремонт послевоенной школы провалили в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области в ДТП погиб 18-летний юноша, двое детей пострадалиСмотреть фотографии
09:59
Волгоградской области выделили 56 миллионов для обследования постковидниковСмотреть фотографии
09:33
Чиновники бросили хутор в Волгоградской области на «самовыживание»Смотреть фотографии
09:23
В Волгограде задержали группу иностранцев с килограммом наркотиковСмотреть фотографии
19:40
«Печать проклятья или провал капремонта?»: над несчастным домом в Волгограде продолжают издеваться горе-строителиСмотреть фотографии
17:52
Волгоградский метротрам и Волжскую ГЭС записали в культурные бренды РоссииСмотреть фотографии
17:01
В Волгоградской области по частям распродают имущество рыбколхоза-банкротаСмотреть фотографии
16:05
Зеленый амфитеатр и фонтан: в городе Волгоградской области строят «Белый берег»Смотреть фотографии
16:02
Спортивная чиновница из Волжского с московской пропиской нацелилась на кресло в ГосдумеСмотреть фотографии
15:02
Фигурант громкого дела об убийстве волгоградца после ссоры в чате взбунтовался против одиночкиСмотреть фотографии
14:36
У жителей Волгоградской области сносит башню из-за нехватки водыСмотреть фотографии
13:39
МТС поддержала выпуск книги про историю Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:02
Волгоградские полицейские спасли задыхающегося малыша из УфыСмотреть фотографии
12:48
Жителям юга Волгограда разрешили купаться в ВолгеСмотреть фотографии
12:16
На Гремячинском ГОКе новый рекорд: привились более 74% работниковСмотреть фотографии
12:10
Силовики вскрыли крупное мошенничество на стройке детсада в Волгограде по нацпроектуСмотреть фотографии
11:05
В Дзержинском районе Волгограда появится «клон» проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
10:14
Водитель грузовика устроил тройное ДТП на светофоре в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области сносят 18 списанных зданий Минобороны РФСмотреть фотографии
09:36
Запарились: в городах и поселках Волгоградской области сгорели три баниСмотреть фотографии
08:59
Жителя Волгоградской области осудили за посты в TelegramСмотреть фотографии
08:50
Чиновники "положили глаз" на гаражи волгоградцевСмотреть фотографии
07:52
«Волгоградэнергосбыт»: отказ от бумажной квитанции сбережет экологиюСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 