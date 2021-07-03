



Губернатор Волгоградской области сегодня на заседании оперативного штаба поручил проанализировать эффективность действующих мер по сдерживанию роста заболеваемости новой коронавирусной инфекции в регионе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладминистрации, Андрей Бочаров отметил, что на сегодняшний день ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в Волгоградской области, остается напряженной, но контролируемой и стабильной.

На совещании губернатору было доложено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация усложняется в ряде регионов страны, в том числе в тех субъектах, с которыми у Волгоградской области налажены долгосрочные социально-экономические взаимоотношения, и откуда после отдыха возвращаются волгоградцы.

Напомним, в регионе усилен контроль за выполнением действующих требований главного санитарного врача и оперативного штаба, поставлены задачи по снижению риска «завозного» распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, продолжается массовая вакцинация. Помимо этого, принимаются все необходимые меры по оказанию помощи пациентам с COVID-19, по диагностике и профилактике заболеваемости, разворачивается дополнительный коечный фонд.

За минувшие сутки коронавирус был диагностирован у 181 жителя региона. Рост заболеваемости наблюдается с 21 июня, когда число заболевших за сутки превысило отметку в 100 человек. Скончались от COVID-19 восемь жителей региона. Всего в скорбном списке жертв нового вируса 1538 человек.

Фото: администрация Волгоградской области