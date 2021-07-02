Общество

«Печать проклятья или провал капремонта?»: над несчастным домом в Волгограде продолжают издеваться горе-строители

Общество 02.07.2021 19:40
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02.07.2021 19:40


Многочисленные дефекты, недоделки и отступления от проекта при выполнении работ по капремонту многострадального дома №16 по ул. Шумилова в Кировском районе Волгограда выявила инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, который ведомство направило жильцам по итогам проверки, строительный брак зафиксирован практически по всем фронтам, где развернуты работы по капремонту – на крыше и чердаке, а также в подвале. В частности, в чердачном помещении проверяющие обнаружили щебневидный керамзит, необходимый для тепло и звукоизоляции, более мелкой фракции, чем требовалось по проекту. Вся система наружного водостока выполнена также с нарушениями, а водоприемные лотки уже захламлены строительным мусором. Горе-строители умудрились даже так установить антенную мачту на крыше, что теперь в образовавшееся отверстие льется вода от дождей. Качество работ было таким отвратительным, что кирпичная кладка, а также штукатурный и окрасочный слой декоративной стенки, возведенной над кровлей, уже разрушился. Да что там говорить, если рабочие «забыли» укрыть некоторые участки крыши кровельным материалом. А в подвале сделали кривые полы и не удосужились оштукатурить и покрасить часть стен технического помещения. При этом, что любопытно, акты о приемке работ были подписаны еще в 2019 и в 2020 годах. 
По результатам проверки в адрес УНО «Региональный фонд капремонта Волгоградской области» инспекция госжилнадзора направила предписание с требованием обязать подрядчиков выполнить работы по устранению выявленных нарушений в рамках гарантийного ремонта до 15 сентября 2021 года.
В свою очередь в фонде капремонта продолжают «сражаться» с очередными подрядчиками, требуя от них устранения недоделок и дефектов. Недавно  «письма счастья» были отправлены в адрес ООО «СтильРемСтрой», ООО «Профстройсервис», ООО «ВолгаРемСтрой», которые занимались ремонтом крыши, фасада, подвалов, а также систем электро- и водоснабжения. Выяснилось, что строители не выполнили фасадные работы по декоративному парапету кровли, не установили подоконные доски из ПВХ в подъездах, «тяп-ляп» отремонтировали фасад и даже не потрудились убрать за собой мусор в подвале. Это – лишь часть из обнаруженных дефектов, которые подрядчиков обязали устранить. 

Между тем, «генеральский» дом, как его часто называют,  находится и под пристальным вниманием Минстроя РФ. Комиссии из федерального ведомства то и дело приезжают сюда с инспекцией для контроля хода работ по капремонту, который продолжается уже около четырех лет. «Подрядчики меняются, капремонт не заканчивается и делают все отвратительно, - рассказывают отчаявшиеся жители дома. – Мы уже всерьез верим, что на нашем доме – печать какого-то проклятия или это – полный провал капремонта. Многие считают, что лучше бы наш дом вообще не трогали – все стало только хуже».
Как уже сообщало ИА «Высота 102», сроки окончания капремонта дома №16 по ул. Шумилова постоянно переносились. Эта оригинальная многоэтажка была построена по проекту американских архитекторов за год до начала Великой Отечественной войны, однако «прославилась» она затянувшимся капремонтом. Неприятности у жильцов начались после того, как за реконструкцию дома взялось ООО «Чибис». Первое, что сделали рабочие - уничтожили часть исторического оформления фасада уникального здания. Впоследствии компания оказалась в центре криминального скандала – ее бывший руководитель был обвинен в хищении средств, выделенных на ремонт дома. Долгое время УНО «Фонд капремонта» пребывала в судебных тяжбах с недобросовестным подрядчиком, однако, когда были заключены договоры с новыми компаниями, появились другие проблемы – затягивание сроков проведения  работ и их низкое качество. 

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