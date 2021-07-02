Водитель грузовика устроил тройное ДТП на светофоре в Волгограде





Грузовик, легковушка и "Газель" столкнулись в Ворошиловском районе Волгограда, пострадала 22-летняя девушка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне поздно вечером напротив дома №156 по улице Череповецкой. По предварительной информации, 55-летний водитель, управляя автомобилем "МАЗ 7313", совершил наезд на стоящую впереди на запрещающий сигнал светофора автомашину "Mazda" под управлением 24-летнего водителя.





От удара иномарка совершила столкновение с автомобилем "ГАЗ-3233". В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Девушку с травмами госпитализировали в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области