Водитель грузовика устроил тройное ДТП на светофоре в Волгограде

Происшествия 02.07.2021 10:14
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02.07.2021 10:14
Грузовик, легковушка и "Газель" столкнулись в Ворошиловском районе Волгограда, пострадала 22-летняя девушка. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне поздно вечером напротив дома №156 по улице Череповецкой. По предварительной информации, 55-летний водитель, управляя автомобилем "МАЗ 7313", совершил наезд на стоящую впереди на запрещающий сигнал светофора автомашину "Mazda" под управлением 24-летнего водителя.
От удара иномарка совершила столкновение с автомобилем "ГАЗ-3233". В результате аварии пострадала пассажирка иномарки. Девушку с травмами госпитализировали в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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