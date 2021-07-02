Происшествия

Запарились: в городах и поселках Волгоградской области сгорели три бани

Происшествия 02.07.2021 09:36
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02.07.2021 09:36


Неосторожное обращение с огнем и дровяной печью привело желающих попариться к пожарам в деревянных банях — парилки сгорели в Михаиловке, поселках Красный Яр Жирновского района и Эльтон Палласовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, купающимся удалось покинуть бани вовремя, и никто не пострадал.
Все пожары произошли накануне поздно вечером и минувшей ночью. В бане в поселке Красный Яр из-за неправильного устройства печи загорелись дрова и кровля помещения, в Михайловке и Эльтоне здания были охвачены огнем полностью. Причиной возгорания в Палласовском районе послужил перекал печи. Пожары потушили быстро — на ликвидацию огня у пожарных расчетов ушло от 6 до 20 минут.

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