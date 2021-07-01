Спорт

На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублей

Спорт 01.07.2021 12:46
0
01.07.2021 12:46


В спортивном клубе «Ротор» заявили о начале продаж билетов на первый матч с «Текстильщиком», который состоится 10 июля. Как пояснили ИА «Высота 102» в клубе, в связи с распространением коронавируса принято решение отказаться от реализации абонементов в новом сезоне – все билеты будут продаваться только онлайн. При этом для желающих смотреть матчи волгоградской команды с наибольшим комфортом предлагаются скайбоксы – уютные залы с панорамным видом на поле для компании до 15 человек. Посещение одного матча будет стоить 50 тысяч рублей, посещение первых четырех домашних матчей – 150 тысяч рублей, аренда на весь сезон – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 
Для обычных болельщиков билеты на матчи "Ротора", который теперь выступает в ФНЛ, будут стоить от 150 до 500 рублей - в зависимости от выбранных трибун. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - кв-ры с кухнями-гостиными 30 кв. м. и двумя лоджиями

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Спорт
16.06.2021 15:05
Спорт 16.06.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.06.2021 13:39
Спорт 12.06.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.06.2021 22:26
Спорт 11.06.2021 22:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.06.2021 15:31
Спорт 04.06.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.05.2021 13:44
Спорт 26.05.2021 13:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.05.2021 10:32
Спорт 22.05.2021 10:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.05.2021 15:41
Спорт 21.05.2021 15:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.05.2021 14:38
Спорт 20.05.2021 14:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2021 17:59
Спорт 16.05.2021 17:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.05.2021 16:21
Спорт 16.05.2021 16:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.05.2021 17:13
Спорт 09.05.2021 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
08.05.2021 09:50
Спорт 08.05.2021 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 22:03
Спорт 07.05.2021 22:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.05.2021 16:45
Спорт 07.05.2021 16:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.05.2021 16:08
Спорт 01.05.2021 16:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:00
Помощник Путина прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
12:46
На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублейСмотреть фотографии
12:36
В Волжском мужчину изрезали на улице из-за гаджетаСмотреть фотографии
12:20
Кафе «Пиратская гавань» в Волгограде наказали за плохую защиту от коронавирусаСмотреть фотографии
11:38
«Не ущемляет права и интересы»: волгоградцев зовут бесплатно откатать пальчикиСмотреть фотографии
11:34
Беглому экс-депутату Госдумы от Волгоградской области Паршину вынесли приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде судимый за взятку экс-помощник прокурора собрался на выборы в ГосдумуСмотреть фотографии
10:19
Росстат увидел резкий рост зарплат в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:05
Проект дальнейшего благоустройства набережной Волгограда обсудят с горожанамиСмотреть фотографии
09:18
Саперы поработали на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:32
В Волгоградской области выросла плата за коммуналкуСмотреть фотографии
19:48
Под Волгоградом районный МУП обложили штрафами за массу нарушенийСмотреть фотографии
19:01
Сотрясение и рваные раны: автоледи сбила пожилую волгоградку на перекрестке (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Похоронила маму»: заболевшая ковидом волгоградская поэтесса вышла на связь после обращения Макса ФадееваСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области за день поймали 48 антимасочниковСмотреть фотографии
17:45
МТС привезет артистов Comedy Club Production в ВолгоградСмотреть фотографии
17:28
В Центральном концертном зале Волгограда ремонт начнут с трубСмотреть фотографии
17:13
Выпускники ВолгГМУ получат диплом французского университетаСмотреть фотографии
17:11
В Волгоградской области подняли цены на газСмотреть фотографии
16:16
«Росгосстрах» принимает заявления от страхователей, имущество которых было повреждено в непогоду 27-29 июняСмотреть фотографии
16:14
Морковь обновила антирекорд по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:12
Двойной удар: легковушка впечаталась в столб после столкновения с кроссовером в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Останется в СИЗО до приговора: дело бывшего главного пристава Волгоградской области дошло до судаСмотреть фотографии
14:23
От коронавируса умер 32-летний волгоградецСмотреть фотографии
13:46
Владимир Путин прокомментировал на прямой линии запредельные цены на морковьСмотреть фотографии
13:17
В Волгограде объяснили проблемы с открытием пляжейСмотреть фотографии
12:44
Wink гарантирует жаркую макушку лета — что смотреть в июлеСмотреть фотографии
12:44
Инцидент с самокатом на Центральной набережной в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:54
Пожизненно и на особый режим: суд в Волгоградской области вынесет приговор за изнасилование и убийство ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
Мусоровоз в Волгоградской области задавил мотоциклиста без правСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 