На «Волгоград Арене» предлагают места для болельщиков за миллион рублей





В спортивном клубе «Ротор» заявили о начале продаж билетов на первый матч с «Текстильщиком», который состоится 10 июля. Как пояснили ИА «Высота 102» в клубе, в связи с распространением коронавируса принято решение отказаться от реализации абонементов в новом сезоне – все билеты будут продаваться только онлайн. При этом для желающих смотреть матчи волгоградской команды с наибольшим комфортом предлагаются скайбоксы – уютные залы с панорамным видом на поле для компании до 15 человек. Посещение одного матча будет стоить 50 тысяч рублей, посещение первых четырех домашних матчей – 150 тысяч рублей, аренда на весь сезон – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Для обычных болельщиков билеты на матчи "Ротора", который теперь выступает в ФНЛ, будут стоить от 150 до 500 рублей - в зависимости от выбранных трибун.



