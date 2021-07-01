Происшествия

Саперы поработали на стройке дома в Волгограде

Происшествия 01.07.2021 09:18
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01.07.2021 09:18


Саперы мотострелкового соединения, дислоцированного в Волгоградской области, вывезли со стройки в Волгограде боеприпас времен Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе Южного военного округа, снаряд обнаружили строители многоквартирного дома в Краснооктябрьском районе при рытье котлована. Специалисты группы разминирования классифицировали боеприпас как 100-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Саперы транспортировали его на полигон Прудбой, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.
Фото: пресс-служба Южного военного округа

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