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Голь на выдумку: кто создал фейк о прививке волгоградского губернатора

Актуально 26.06.2021 15:59
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26.06.2021 15:59


Разлетевшаяся по социальным сетям фотография с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и медсестрой во врачебном кабинете породила настоящую волну ажиотажа среди волгоградцев. «Скандал» вышел даже на федеральный уровень: еще бы, главе региона ставят вакцину от COVID-19 через рубашку, гласили подписи под снимком в многочисленных постах и телеграм-каналах. Спустя несколько часов выяснилось, что подобные утверждения оказались обыкновенным фейком, которыми так полнится сейчас интернет-пространство, сообщает ИА «Высота 102».
Все началось с публикации коллег из «Комсомольской правды», которые проиллюстрировали прошлогодней фотографией новость об обязательной вакцинации чиновников Волгоградской области. Архивный снимок был сделан, когда Андрею Бочарову измеряли давление перед прививкой от гриппа в прошлом сентябре. Читатели издания не придали большого значения иллюстрации, а может, и вспомнили, что уже видели ее несколько месяцев назад.
Но у всякого фейка есть автор, и этот случай не стал исключением. Очень скоро снимок «всплыл» на странице в социальной сети и телеграм-канале редактора издания «ФедералПресс» Андрея Гусий уже с новым посылом – о вакцинации губернатора через ткань рубашки. Аудитория у автора скандальной петиции о переименовании Волго-Донского канала и продолжения Третьей продольной магистрали в объекты имени Владимира Путина солидная. «Заряженную» фотографию быстро перепостили другие блогеры, не удосужившись сопоставить факты, а доверчивые читатели подняли волну и развернули в интернете бурные дискуссии вокруг псевдо-вакцинации.

Разоблачили фейк профессиональные журналисты, которые проверили снимок и выяснили, что никакой связи между происходящим на нем и прививкой губернатора от коронавируса нет. Опроверг обман и автор фотографии: главный редактор «КП» рассказала, как сделала снимок в тот день, и показала еще несколько кадров, сделанных с другого ракурса, где отчетливо видно тонометр. Вывод напрашивается один: в очередной раз местные блогеры, которые заявляют претензии на достоверность и «инсайдерскую» информацию, ввели в заблуждение свою аудиторию и растеряли кредит доверия волгоградцев. Инициатор удалил пост в социальной сети, а рассуждения в телеграм-канале заменил на скромную подпись: «Фото прошлогоднее».
Фото: Екатерина Симохина.

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