В Волгоградской области введена обязательная вакцинация чиновников





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил оперативному штабу обеспечить 100%-ную вакцинацию работников органов исполнительной власти и подведомственных им организаций. Данное требование не распространяется на сотрудников с антителами к коронавирусу и медицинскими противопоказаниями, сообщает ИА «Высота 102».

Роспотребнадзор совместно с облздравом и оперштабом должны проработать меры по обязательной вакцинации работников предприятий и организаций сферы услуг. В ближайшее время ведомству необходимо озвучить механизмы дополнительного контроля за здоровьем людей, приехавших в Волгоградскую область из других стран и эпидемиологически неблагополучных регионов России.

На заседании оперативного штаба глава региона также поручил дополнительно развернуть еще 1000 коек в ковидных госпиталях, в том числе 500 коек — до конца этой недели, еще 500 — в течение следующей. Помимо этого руководству облздрава необходимо быть готовыми в течение трех дней развернуть еще 1000 инфекционных коек. Губернатор потребовал также нарастить объемы тестирования жителей на коронавирусную инфекцию.

Оперштаб и чиновники усилят контроль за соблюдением мер антиковидной безопасности. К нарушителям, в частности, юридическим лицам разрешено применять жесткие меры наказания, вплоть до временного закрытия предприятий и организаций. Проведение массовых мероприятий максимально ограничено.

«Еще раз обращаюсь к жителям Волгоградской области: прошу Вас ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования Главного санитарного врача и решения Оперативного штаба. И, конечно, помнить, что только вакцинирование способно остановить пандемию коронавирусной инфекции, сберечь Ваше здоровье, здоровье родных и близких Вам людей и жителей Волгоградской области в целом», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба.



