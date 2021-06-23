Федеральные новости

Всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-формате

Федеральные новости 23.06.2021 11:18
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23.06.2021 11:18


Минпросвящение определилось с датой и форматом выпускного для школьников всей страны, который в этом году пройдет 25 июня онлайн. Как сообщает ИА "Высота 102", об этом ведомство сообщило сегодня на своих официальных аккаунтах в "ВКонтакте" и "YouTube". Всероссийский выпускной – 2021 откроет поздравление министра просвещения Сергея Кравцова. Участников праздника ждет напутствия педагогов, звезд российского кино, театра и эстрады, творческие подарки и сюрпризы. Зрителей онлайн-праздника познакомят с удивительными выпускниками – победителями международных олимпиад, конкурсов Минпросвещения, с выдающимися спортсменами. К ребятам обратятся активисты Российского движения школьников, педагоги центров допобразования, открытых в стране благодаря нацпроекту "Образование".
Для ребят в соцсетях уже организованы разнообразные акции и марафоны поздравлений. Так, на сайте Выпускник21.рф можно отправить праздничную открытку, поздравить своего учителя и оформить свое фото в стиле акции "Всероссийский выпускной – 2021". В ТikТok Минпросвещения запустило челлендж #Выпускной2021, участники которого рассказывают о своих успехах и талантах, раскрытых в школе. 

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