



ВТБ ежемесячно будет начислять 6% годовых на остаток по текущему счету клиентам старшего поколения, которые начали получать пенсию на карту «Мир» ВТБ с 1 июня и позже. Им также доступен повышенный кешбэк в размере до 10% за покупки в аптеках и оплату картой услуг ЖКХ.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, доходность в размере 6% годовых по текущему счету доступна для граждан, которые начали получать пенсию на карту ВТБ или перевели ее из другого банка и получили первое пенсионное зачисление начиная с 1 июня 2021 года. Доход выплачивается ежемесячно и начисляется на ежедневный остаток по счету на сумму не более 100 тыс. рублей.

Кроме повышенной доходности по текущему счету, клиентам, которые начали получать пенсионные выплаты на карту ВТБ с 1 июня и позже, будет зачисляться кешбэк при карточных транзакциях в самых востребованных категориях - за оплату услуг ЖКХ и за покупки в аптеках - в размере до 10% от суммы платежа. Для этого к Мультикарте, на которую начисляется пенсия, нужно бесплатно подключить одну из бонусных опций. Срок действия предложения ограничен.