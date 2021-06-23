В Волгограде у здания обладминистрации побились легковушки (ВИДЕО)











Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла утром на перекрестке в центре города вблизи здания администрации Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в 6:30 автомобиль "LADA Vesta", который двигался в сторону Ворошиловского района, врезался в "Mitsubishi".





По предварительным данным, водитель отечественной легковушки грубо нарушил правила ПДД. На пересечении с улицей Ленина он проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с иномаркой. Пострадал водитель "Mitsubishi" 1979 года рождения.





Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области