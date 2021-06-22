Происшествия

В Волгограде 14-летний подросток утонул в Волге

Происшествия 22.06.2021 18:56
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22.06.2021 18:56


На глазах у матери утонул 14-летний юноша сегодня днем на одном из несанкционированных пляжей в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, на место трагедии выехал руководитель территориального следственного отдела.
В настоящее время работает оперативно-следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев, мать достала тонущего ребенка из воды на берег, но реанимировать его не удалось.
Фото: Виталий Буц, ВКонтакте.

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