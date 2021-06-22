



Представители Волгоградского государственного технического университета при содействии отдела образования администрации Котельниковского района и градообразующего предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» провели профориентационную встречу с учащейся молодежью города Котельниково.

В собрании приняли участие секретарь приемной комиссии ВолгГТУ Евгений Кузьмин, декан факультета подготовки инженерных кадров Дмитрий Гурулев, директор подготовительных курсов Александр Аршинов, заместитель декана химико-технологического факультета Ирина Могилевская, заместитель декана факультета автоматизированных систем, транспорта и вооружений Владимир Казанкин, начальник Учебного центра ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Марина Зезекало, родители и ученики старших классов школ города Котельниково.

Сотрудники университета рассказали молодым котельниковцам о широких возможностях получения интересных и престижных профессий и больших перспективах практической и научной деятельности, предоставляемых вузом.

В числе возможных мест трудоустройства и получения практических навыков специальности - Гремячинский ГОК, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области дочернее предприятие компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко. Комбинат уже сейчас заинтересован в приходе молодых квалифицированных работников. Именно для этого специалисты Учебного центра «ЕвроХим-ВолгаКалия» ведут работу по налаживанию сотрудничества с ВолгГТУ и другими ведущими профильными вузами страны.

Напомним, ВолгГТУ – опорный университет региона, входит в число наиболее авторитетных учебных заведений России. Крупнейший научный центр и самое передовоепредприятие юга России заинтересованы в организации совместной деятельности по подготовке современных профессионалов, востребованных в современной промышленности.