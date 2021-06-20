В Волжском сбили мотоциклиста на «Ямахе»

Происшествия 20.06.2021 10:22
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20.06.2021 10:22
В Волжском в результате ДТП пострадал мотоциклист. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около восьми часов вечера «ВАЗ-2106» под управлением 23-летнего водителя двигался по ул. 6-й Автодороги со стороны ул. Заводская в сторону ул.7-й Автодороги. При выполнении поворота налево в сторону прилегающей территории он совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха», под управлением 32-летнего водителя. Мотоцикл следовал в попутном направления прямо, без изменения направления движения. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмой доставлен в больницу.
Напомним, с наступлением лета в Волгоградской области произошло уже несколько ДТП с участием мотоциклов. Двое человек погибли.
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