В Волжском сбили мотоциклиста на «Ямахе»





В Волжском в результате ДТП пострадал мотоциклист. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне около восьми часов вечера «ВАЗ-2106» под управлением 23-летнего водителя двигался по ул. 6-й Автодороги со стороны ул. Заводская в сторону ул.7-й Автодороги. При выполнении поворота налево в сторону прилегающей территории он совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха», под управлением 32-летнего водителя. Мотоцикл следовал в попутном направления прямо, без изменения направления движения. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмой доставлен в больницу.

Напомним, с наступлением лета в Волгоградской области произошло уже несколько ДТП с участием мотоциклов. Двое человек погибли.



