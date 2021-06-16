В Волгоградской области зафиксирован рост заболевших ОРВИ





В Волгоградской области отмечается рост обращений за медицинской помощью в связи с заболеваниями ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, увеличение количества заболевших фиксируется практически по всем группам населения. Снижение заболеваемости отмечено только в одной возрастной группе от 7 до 14 лет. Тем не менее, согласно данным на 13 июня показатель заболеваемости был ниже недельного эпидемического порога на 35%. Среди лиц с признаками ОРВИ встречаются вирусы не гриппозной этиологии – парагрипп, риновирус, аденовирус, а также возбудитель Covid-19. В то же время ситуация по гриппу в регионе остается благополучной. Случаев гриппа в эпидемическом сезоне 2020-2021гг не зарегистрировано.



