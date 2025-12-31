В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 86 БПЛА





В ночь с 30 на 31 декабря регионы России вновь подверглись налёту беспилотников. По данным Минобороны, атака отражена дежурными расчётами.

- В период с 23:00 мск 30 декабря до 7:00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

Противник пытался повредить гражданскую инфраструктуру на территории четырех субъектов РФ. Основной удар пришелся на акваторию Черного моря - здесь сбили 56 летательных аппаратов. Еще 9 сбили над территорией Брянской области, по 8 - над Липецкой областью и Республикой Крым. Пять БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края.