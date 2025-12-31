Общество

В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 86 БПЛА

Общество 31.12.2025 09:04
0
31.12.2025 09:04


В ночь с 30 на 31 декабря регионы России вновь подверглись налёту беспилотников. По данным Минобороны, атака отражена дежурными расчётами.

- В период с 23:00 мск 30 декабря до 7:00 мск 31 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в военном ведомстве.

Противник пытался повредить гражданскую инфраструктуру на территории четырех субъектов РФ. Основной удар пришелся на акваторию Черного моря - здесь сбили 56 летательных аппаратов. Еще 9 сбили над территорией Брянской области, по 8 - над Липецкой областью и Республикой Крым. Пять БПЛА были уничтожены над территорией Краснодарского края. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.12.2025 14:05
Общество 31.12.2025 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 13:48
Общество 31.12.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 13:22
Общество 31.12.2025 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 12:59
Общество 31.12.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 12:43
Общество 31.12.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 12:13
Общество 31.12.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 11:28
Общество 31.12.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 11:26
Общество 31.12.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 11:03
Общество 31.12.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 10:36
Общество 31.12.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 10:19
Общество 31.12.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 09:44
Общество 31.12.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 09:04
Общество 31.12.2025 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 08:50
Общество 31.12.2025 08:50
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 08:20
Общество 31.12.2025 08:20
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:05
Волгоградцы смогут встретить Новый 2026 год в храмеСмотреть фотографии
13:48
Поздравление Путина покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
13:22
Трамваи и троллейбусы развезут волгоградцев в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы отличились самыми скромными тратами на Новый годСмотреть фотографии
12:43
Волгоградские УК продолжат работу в новогодние праздникиСмотреть фотографии
12:13
Подорожание мобильной связи подарят волгоградцам на Новый годСмотреть фотографии
11:28
«Мы даже не усиливали смену»: в магазинах Волгограда накануне Нового года не досчитались покупателейСмотреть фотографии
11:26
Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
11:03
Последнюю в 2025 году магнитную бурю переживут волгоградцыСмотреть фотографии
10:36
Самый богатый на свадьбы месяц в 2025 году назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области из-за АЧС погубят 67 кабановСмотреть фотографии
09:44
Стоимость метра в вторичном жилье Волгограда выросла до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:04
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 86 БПЛАСмотреть фотографии
08:50
Волгоградцам назвали режим работы ГАИ в новогодние праздникиСмотреть фотографии
08:20
«Это уникальный эксперимент в истории цивилизации»: врач-нарколог - о печальных итогах новогоднего алкомарафонаСмотреть фотографии
07:46
Пять московских рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцев предупредили о новой схеме мошенничества с новогодними выплатамиСмотреть фотографии
07:00
В Волгоградской области синоптики пообещали 31 декабря снег и мороз до -13ºСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде потрёпанную дорожную разметку обновят за 150 млн рублейСмотреть фотографии
21:20
«За день 60 килограммов ушло!»: волгоградцы 30 декабря смели с полок все ананасыСмотреть фотографии
20:52
Волгоградская область передала в зону СВО климатическое и тепловое оборудованиеСмотреть фотографии
20:30
Волгоградский блогер подарил Андрею Малахову гуся и щучью икруСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Одеяла в комплект к подушкам закупают для ПВР в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:31
Поликлиники Волгограда и области перешли на спецрежим с 30 декабряСмотреть фотографии
19:05
Эксперт о новых войсках БпС: «Необходимость их создания продиктована СВО»Смотреть фотографии
18:55
Разборки с игрушечным пистолетом: драма из-за мужчины разыгралась под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:37
В Волжском в новогоднюю ночь будут курсировать автобусыСмотреть фотографии
18:12
Пополнившим ряды беспилотных войск волгоградцам заплатят по 2,1 млн рублейСмотреть фотографии
17:21
Главврача психбольницы в Ложках уволили после убийства санитара и побега двух пациентовСмотреть фотографии
16:40
«Нам говорят - догонят»: 89 детей с окраин Волгограда не могут посещать школу из-за поломки автобусаСмотреть фотографии
 