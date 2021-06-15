Экономика

Иран и Турция: экспорт сельхозпродукции из Волгоградской области вырос вдвое

Экономика 15.06.2021 08:46
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15.06.2021 08:46


За пять месяцев 2021 года объем экспорта аграрной продукции из Волгоградской области вырос более чем в два раза по сравнению с январем-маем 2020 года. За рубеж отгружено товаров АПК на общую сумму порядка 112 млн долларов, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Власти и аграрии Волгоградской области сосредоточены на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью. Чтобы обеспечить высокое качество пшеницы, овощей и других культур, проводится технологическое перевооружение отрасли, сельхозпроизводители-экспортеры получают адресную поддержку. Более половины объема в структуре экспорта продукции АПК занимают зерновые культуры — с начала 2021 года за рубеж отправлено более 260 тысяч тонн пшеницы.
«Достичь таких впечатляющих показателей позволила в том числе планомерная реализация нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и регионального проекта «Экспорт продукции АПК», – прокомментировал депутат Волгоградской облдумы Олег Савченко. – Нашу пшеницу, зерно закупают Иран, Азербайджан, Турция, страны Восточной Европы. Также востребованы кормовые добавки, продукция переработки кукурузы, масложировая и плодоовощная продукция».
Так, с начала 2021 года Волгоградская область экспортировала масложировую продукцию, в том числе 70 тысяч тонн шрота, на общую сумму 21,5 млн долларов. Ведущими производителями являются Урюпинский маслоэкстракционный завод и компания «Каргилл» в Новоаннинском районе. Еще одно перспективное направление торговли на внешнем рынке — сухая молочная сыворотка производства Еланского сыродельного комбината. Ее поставляют в Казахстан, в ближайших планах — начать отгрузку в Китай.

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